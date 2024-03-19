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19 Mar 2024 - 09:31- Ekonomi G:

Geri ödeme listesine 47 ilaç daha alındı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan düzenlemeyle ilse 47 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

Geri ödeme listesine 47 ilaç daha alındı mask
Geri ödeme listesine 47 ilaç daha alındı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından geri ödeme listesine alınan ilaçlar hakkında yeni bir duyuru yaptı. SGK tarafından yapılan yeni düzenlemeyle 36'sı yerli üretim olmak üzere 47 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı. 47 ilaç arasına 3 adet daha kanser ilacı eklendi.

Geri ödeme listesine 47 ilaç daha alındı

GERİ ÖDEME LİSTESİNE ALINAN İLAÇLAR:

AKLAV BID 200 MG/28,5 MG PEDIATRIK SUSPANSIYON HAZIRLAMAK ICIN KURU TOZ (70 ML)

AKLAV BID 400 MG/57 MG FORT SUSPANSIYON HAZIRLAMAK ICIN KURU TOZ (100 ML)

ASITIDIN 20 MG 60 TABLET

ASITIDIN 40 MG 30 TABLET

BINITOL 100 MG FILM KAPLI TABLET (30 TABLET)

BRIMADEKS 500 MG/5 ML I.V. ENJEKSIYONLUK
COZELTI

CEFRADUR 250MG/5 ML ORAL SUSPANSIYON HAZIRLAMAK ICIN KURU TOZ (60 ML)

CEFTINEX 600 MG FILM TABLET (7 TABLET)

CLAIRYG 50 MG/ML, 100 ML INFUZYONLUK COZELTI (1 FLAKON)

CLAIRYG 50 MG/ML, 200 ML INFUZYONLUK COZELTI (1 FLAKON)

CLAIRYG 50 MG/ML, 400 ML INFUZYONLUK COZELTI (1 FLAKON)

DOLELAC FORT 400 MG FILM KAPLI TABLET (14 TABLET)

EDASFIN FREE %0,05 GOZ DAMLASI, COZELTI (30 FLAKON)

FENTANEST 500 MCG/10ML ENJEKSIYONLUK COZELTI (1 AMPUL)

FIVESAL %1 KREM (20 GR)

GILOMID 0,25 MG SERT KAPSUL (28 KAPSUL)

GRIPORT COLD 650 MG / 4 MG / 30 MG FILM KAPLI TABLET (20 TABLET)

HEPATECT CP 2000 IU/40 ML IV INFUZYONLUK COZELTI

ILARIS 150 MG/ML ENJEKSIYONLUK COZELTI (1 ML x 1 FLAKON)

KLORHEX PLUS 2.5 MG/ML + 1.2 MG/ML ORAL SPREY, COZELTI, 30 ML

LOTANS PLUS 50 MG/12.5 MG FILM KAPLI TABLET (28 TABLET)

MAGNORM 365 MG TABLET (30 TABLET)

MEGALOTECT CP 5000 IU/ 50 ML IV INFUZYONLUK COZELTI

MIGELE 40 MG FILM KAPLI TABLET (3 TABLET)

MYCOZINC MERHEM (30 G)

NANOGAM 20G/200 ML INFUZYONLUK COZELTI ICEREN FLAKON (1 FLAKON)

NAZOBEC 100 MCG BURUN SPREYI, SUSPANSIYON (120 DOZ)

OPSENTAN 10 MG FILM KAPLI TABLET (30 TABLET)

PIVERTEL 100 MG FILM KAPLI TABLET (40 TABLET)

PIVERTEL 100 MG FILM KAPLI TABLET (80 TABLET)

RAYENTA PLUS 2,5 MG/1000 MG FILM KAPLI TABLET (60 ADET)

RHINAIR %0,05 BURUN SPREYI, SUSPANSIYON (140 DOZ)

RINOCLENIL 100 MCG NAZAL SPREY, SUSPANSIYON (120
DOZ)

SNOXX-MET 2.5 MG/1000 MG FILM KAPLI TABLET

SNOXX-MET 2.5 MG/850 MG FILM KAPLI TABLET

SPITON 100 MCG BURUN SPREYI, SUSPANSIYON (200 DOZ)

SPRAMAX 3 MIU 10 FILM KAPLI TABLET

SUNDROP-D3 20.000 IU YUMUSAK KAPSUL (14 KAPSUL)

TABCAL-D3 500 MG / 440 I.U. FILM KAPLI TABLET (28 TABLET)

TAZILIX 2 G/0,25 G ENJEKSIYONLUK/INFUZYONLUK COZELTI
HAZIRLAMAK ICIN TOZ (1 ADET)

TAZILIX 4 G/0,5 G ENJEKSIYONLUK/INFUZYONLUK COZELTI HAZIRLAMAK ICIN TOZ (1 ADET)

TERIGIO 7 MG 28 FILM KAPLI TABLET

TRENDIN 250 MG SERT KAPSUL (100 KAPSUL)

ZEJULA 100 MG FILM KAPLI TABLET (56 ADET)

ZIEXTENZO 6 MG/0.6 ML S.C. ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN KULLANIMA HAZIR ENJEKTOR

Kaynak: Haber Merkezi

# çalışma, sosyal, yeni

19 Mar 2024 - 09:31 - Ekonomi --- Okunma

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