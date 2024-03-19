Geri ödeme listesine 47 ilaç daha alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından geri ödeme listesine alınan ilaçlar hakkında yeni bir duyuru yaptı. SGK tarafından yapılan yeni düzenlemeyle 36'sı yerli üretim olmak üzere 47 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı. 47 ilaç arasına 3 adet daha kanser ilacı eklendi.
GERİ ÖDEME LİSTESİNE ALINAN İLAÇLAR:
AKLAV BID 200 MG/28,5 MG PEDIATRIK SUSPANSIYON HAZIRLAMAK ICIN KURU TOZ (70 ML)
AKLAV BID 400 MG/57 MG FORT SUSPANSIYON HAZIRLAMAK ICIN KURU TOZ (100 ML)
ASITIDIN 20 MG 60 TABLET
ASITIDIN 40 MG 30 TABLET
BINITOL 100 MG FILM KAPLI TABLET (30 TABLET)
BRIMADEKS 500 MG/5 ML I.V. ENJEKSIYONLUK
COZELTI
CEFRADUR 250MG/5 ML ORAL SUSPANSIYON HAZIRLAMAK ICIN KURU TOZ (60 ML)
CEFTINEX 600 MG FILM TABLET (7 TABLET)
CLAIRYG 50 MG/ML, 100 ML INFUZYONLUK COZELTI (1 FLAKON)
CLAIRYG 50 MG/ML, 200 ML INFUZYONLUK COZELTI (1 FLAKON)
CLAIRYG 50 MG/ML, 400 ML INFUZYONLUK COZELTI (1 FLAKON)
DOLELAC FORT 400 MG FILM KAPLI TABLET (14 TABLET)
EDASFIN FREE %0,05 GOZ DAMLASI, COZELTI (30 FLAKON)
FENTANEST 500 MCG/10ML ENJEKSIYONLUK COZELTI (1 AMPUL)
FIVESAL %1 KREM (20 GR)
GILOMID 0,25 MG SERT KAPSUL (28 KAPSUL)
GRIPORT COLD 650 MG / 4 MG / 30 MG FILM KAPLI TABLET (20 TABLET)
HEPATECT CP 2000 IU/40 ML IV INFUZYONLUK COZELTI
ILARIS 150 MG/ML ENJEKSIYONLUK COZELTI (1 ML x 1 FLAKON)
KLORHEX PLUS 2.5 MG/ML + 1.2 MG/ML ORAL SPREY, COZELTI, 30 ML
LOTANS PLUS 50 MG/12.5 MG FILM KAPLI TABLET (28 TABLET)
MAGNORM 365 MG TABLET (30 TABLET)
MEGALOTECT CP 5000 IU/ 50 ML IV INFUZYONLUK COZELTI
MIGELE 40 MG FILM KAPLI TABLET (3 TABLET)
MYCOZINC MERHEM (30 G)
NANOGAM 20G/200 ML INFUZYONLUK COZELTI ICEREN FLAKON (1 FLAKON)
NAZOBEC 100 MCG BURUN SPREYI, SUSPANSIYON (120 DOZ)
OPSENTAN 10 MG FILM KAPLI TABLET (30 TABLET)
PIVERTEL 100 MG FILM KAPLI TABLET (40 TABLET)
PIVERTEL 100 MG FILM KAPLI TABLET (80 TABLET)
RAYENTA PLUS 2,5 MG/1000 MG FILM KAPLI TABLET (60 ADET)
RHINAIR %0,05 BURUN SPREYI, SUSPANSIYON (140 DOZ)
RINOCLENIL 100 MCG NAZAL SPREY, SUSPANSIYON (120
DOZ)
SNOXX-MET 2.5 MG/1000 MG FILM KAPLI TABLET
SNOXX-MET 2.5 MG/850 MG FILM KAPLI TABLET
SPITON 100 MCG BURUN SPREYI, SUSPANSIYON (200 DOZ)
SPRAMAX 3 MIU 10 FILM KAPLI TABLET
SUNDROP-D3 20.000 IU YUMUSAK KAPSUL (14 KAPSUL)
TABCAL-D3 500 MG / 440 I.U. FILM KAPLI TABLET (28 TABLET)
TAZILIX 2 G/0,25 G ENJEKSIYONLUK/INFUZYONLUK COZELTI
HAZIRLAMAK ICIN TOZ (1 ADET)
TAZILIX 4 G/0,5 G ENJEKSIYONLUK/INFUZYONLUK COZELTI HAZIRLAMAK ICIN TOZ (1 ADET)
TERIGIO 7 MG 28 FILM KAPLI TABLET
TRENDIN 250 MG SERT KAPSUL (100 KAPSUL)
ZEJULA 100 MG FILM KAPLI TABLET (56 ADET)
ZIEXTENZO 6 MG/0.6 ML S.C. ENJEKSIYON ICIN COZELTI ICEREN KULLANIMA HAZIR ENJEKTOR
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.