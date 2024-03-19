Bu tuzağa sakın düşmeyin!

Vatandaşların dini duygularını istismar ederek kandırmaya çalışan dolandırıcıların yeni yöntemi, fitre ve zekat yardımları ile "Afrika'da su kuyusu açacağız" yalanı! Uzmanlar, telefonlara yollanan fitre ve zekat yardımı mesajlarına tıklanması durumunda banka hesaplarının boşaltılabileceği uyarısında bulunurken, özellikle yurtdışındaki Müslümanlara yönelik yardım çağrısı olarak gönderilen mesajların da büyük risk taşıdığını belirttiler. Simsarların yardım kampanyalarında yerel yönetimlerin isimlerini de kullanmaya çalıştıklarının altı çizilirken, kamu kuruluşlarının mesaj veya e-posta yoluyla kampanya düzenlemediği bilgisi paylaşıldı.

Haber Global’den Sibel Gülersöyler’in haberine göre: Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, Ramazan ayının dolandırıcılar için adeta av dönemi haline geldiğini belirterek, şu uyarılarda bulundu:

"Özellikle sahte dernek ve vakıfların kurulması, mevcut kurumların web sitelerinin kopyalanması, sosyal medya manipülasyonu ve kişisel bilgi hırsızlığı gibi taktiklerle insanların fitre ve zekât gibi bağışlarını aldatarak ele geçirme çabaları arttı. Ramazan ayı dolandırıcılar için adeta bir fırsat haline geliyor. Siber dolandırıcılar, insanların duygusal zeminde etkilenmelerini sağlayacak kısa mesaj, sosyal medya reklamı, sahte internet siteleri ve e-posta gibi yöntemlerle kullanıcıları kandırmaya çalışıyor. Bu saldırıların temel hedefi ise kredi kartı bilgilerine ve banka hesaplarına erişmek ve kişisel bilgileri ele geçirmek."

Dolandırıcıların, gerçek vakıf veya derneklerin isimlerini taklit ederek sahte web siteleri veya sahte sosyal medya hesapları oluşturduklarını da sözlerine ekleyen Kırık, "Bu sahte platformlarda, Ramazan ayı gibi yardımlaşmanın ön plana çıktığı dönemlerde fitre ve zekat gibi bağışların toplanacağı belirtiliyor. Vatandaşlar, bağış yapmadan önce mutlaka kurumun resmi olup olmadığını araştırsınlar. Web sitesinin URL'sini dikkatlice kontrol etmek çok önemli. Sahte siteler genellikle orijinal sitelerle benzer görünebilir, ancak URL'de küçük farklar olabilir. Ayrıca, sahte sitelerin tasarımı genellikle amatörce olur ve yazım hataları veya teknik eksiklikler içerir" diye konuştu.

HER LİNKİ TIKLAMAYIN!

İletişim ve Sosyal Medya Uzmanı Nurhan Demirel de; dolandırıcıların en sık kullandığı yöntemlerin başında, Ramazan yardımları adı altında yapılan sahte kampanyalar olduğuna dikkat çekiyor: "Vatandaşlara gönderilen mesajlarda, ayni ve nakdi yardım başvuruları için oluşturulan sahte linklere tıklanması isteniyor. Bu mesajlarda genellikle belediyeler ve bakanlıkların adı kullanılarak, güvenilir bir izlenim verilmeye çalışılıyor. Bu türdeki mesajlara tıklamaktan kaçının ve Ramazan yardımı için daha önce bir talebiniz olduysa, bağlı olduğunuz belediye ve e-devlet üzerinden yardım alıp, alamayacağınızı sorgulayın."

BİLGİLERİNİZİ PAYLAŞMAYIN

Ramazan ayında dolandırıcıların tuzağına düşmemek için önemli noktalara dikkat çeken Demirel, vatandaşların korunması gereken önlemleri şu şekilde sıraladı: "Tanımadığınız kişilerden gelen mesajlara itibar etmeyin, sahte bağlantılara tıklamaktan kaçının, bağışlarınızı vakıf ve derneklere yapın, kişisel bilgilerinizi paylaşmayın."

CİHAZLARINIZA SIZABİLİRLER

Adli Bilişim Uzmanı Dr. Berker Kılıç da siber dolandırıcıların sosyal mühendislik taktiklerini kullanarak insanları kandırabileceklerini belirterek, şunları söyledi:

"İnsanları etkilemek için sahte ibadet rehberleri, dini uygulamalar veya online yardım siteleri gibi görünen yazılımların arkasına zararlı yazılımlar ekleyerek kullanıcıların cihazlarına sızabiliyorlar. Bu sayede kişisel bilgileri çalabilir veya cihazları kontrol altına alabilirler. Kripto para birimleri, anonim olmaları nedeniyle siber dolandırıcılar için cazip bir hedef oluyor."

Kaynak: Haber Global