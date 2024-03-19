Altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklayacağı faiz kararı öncesi sınırlı hareket etti.
Ons altın, bugün yüzde 0,23 düşüşle 2 bin 155 dolar civarında işlem gördü.
Gram altın fiyatları ise hem ons altın hem de Dolar/TL'deki gelişmelerden etkilendi.
Gram altın, 2.242 Türk Lirası civarında alıcı buldu. Çeyrek altın, 3.781 liradan el değiştirdi.
Piyasalar, Fed'in faiz oranlarını sabit tutmasına kesin gözüyle bakıyor.
Yatırımcılar, Fed'in faiz toplantısının ardından yapacağı açıklamada faiz indirimine dair ipuçlarını arayacak.
Yatırımcılar, haziran ayında faiz indirimine ilişkin beklentileri zayıflamaya başladı.
Japonya Merkez Bankası (BOJ), sekiz yıl sonra negatif faiz politikasını sonlandırdı. BOJ, artan ücretler ve yüksek enflasyon nedeniyle getiri eğrisi kontrolünden vazgeçti.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.