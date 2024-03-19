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19 Mar 2024 - 10:24- Gündem G:

Büyükşehir’den üreticilere karpuz tohumu desteği

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Büyükşehir Belediyesi, üreticilere yüzde 50 hibeli sertifikalı hibrit karpuz tohumu desteği sağlayacak

Büyükşehir’den üreticilere karpuz tohumu desteği mask
Büyükşehir’den üreticilere karpuz tohumu desteği
Büyükşehir’den üreticilere karpuz tohumu desteği
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesince atıl durumdaki arazilerin tarıma kazandırılarak, üreticilerin verimli, pazar değeri yüksek alternatif ürünlere ve yeni üretim tekniklerine yönlendirilmesi amacıyla hayata geçirdiği “Alternatif Ürün Yetiştiriciliğini Destekleme Projesi” kapsamında, çiftçilere yüzde 50 hibeli sertifikalı hibrit karpuz tohumu desteği verilecek. Bu doğrultuda, üreticilerden başvurular alınmaya başlandı. Büyükşehir, kent genelindeki kırsalda tarımsal üretimin kesintisiz devam ettirmek ve çiftçilerin gelir düzeyini artırmak için üreticilere verdiği destekleri artırarak sürdürüyor. Her zaman çiftçilerin yanında olan Büyükşehir, “Alternatif Ürün Yetiştiriciliğini Destekleme Projesi” doğrultusunda, üreticilere yüzde 50 hibeli karpuz tohumu desteği verecek. Desteklerle birlikte, meşhur Kandıra’nın karpuzunun üretiminde artış sağlanması ve atıl durumdaki arazilerin tarıma kazandırılması hedefleniyor.

 

Büyükşehir’den üreticilere karpuz tohumu desteği

TALEPLER ALINMAYA BAŞLANDI

Karpuz tohumu desteğinden yararlanmak isteyen üreticilerden talepler alınmaya başlandı. Çiftçiler, 2024 Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgeleriyle Muhtarlık İşleri Dairesi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’ne, Kandıra ilçesindeki çiftçiler ise Kandıra Belediyesi Yeni Hizmet Binasına 22 Mart Cuma günü mesai bitimine kadar başvuruda bulunabilecek.

 

Büyükşehir’den üreticilere karpuz tohumu desteği

650 DEKAR KARPUZ TARLASI DESTEKLENDİ

Büyükşehir Belediyesi, daha önce çiftçilere sağladığı yüzde 50 hibeli karpuz tohumu ile Kocaeli genelinde 650 dekar karpuz tarlası desteklenmiş oldu. Desteklerle birlikte atıl durumdaki araziler tarıma kazandırılırken, karpuz üretiminde de ciddi artışlar yaşanıyor.

 

Büyükşehir’den üreticilere karpuz tohumu desteği

SOFRALARIN VAZGEÇİLMEZ LEZZETİ KANDIRA KARPUZU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kendine has tadı ve kokusuyla Kandıra karpuzunda üretiminin artırılması ve ülke genelinde geniş bir pazara sahip olması için çalışmalarını sürdürüyor. Rengi kırmızıdan çok pembeye kaçan, nefis aroması ve bol sulu olmasından dolayı tüketicilerin yaz aylarında tercih ettiği Kandıra karpuzunun ünü il sınırlarını aşıyor. Yaz aylarının vazgeçilmezleri arasında sayılan ve tüketicilerce aranan Kandıra karpuzu, C vitamini bakımından oldukça zengin. Bağışıklık sistemini güçlendiren, kan basıncını düzenleyen ve cildi güneşin zararlı etkilerinden koruyan önemli bir besin kaynağı.

Büyükşehir’den üreticilere karpuz tohumu desteği

Büyükşehir’den üreticilere karpuz tohumu desteği

Kaynak: Bülten

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19 Mar 2024 - 10:24 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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