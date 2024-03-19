Karamürsel'de şehit yakınları ve gaziler iftarda buluştu

İlçedeki bir kafede gerçekleştirilen programda, İlçe Müftüsü Muharrem İslamoğlu'nun duasının ardından davetliler oruçlarını açtı.
Kaymakam Osman Aslan Canbaba, tek tek masaları dolaşarak, şehit yakınları ve gazilerle sohbet etti.
Canbaba, yaptığı konuşmada, şehitleri minnet ve rahmetle yad ettiklerini belirterek, devletin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu vurguladı.
Programa, İlçe Jandarma Komutanı Alihan Ak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, İlçe Sağlık Müdürü Musa Callı, Karamürsel Muharip Gaziler Dernek Başkanı Yaşar Göközkut ve gazi yakınları katıldı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.