Yeni Gölcük Terminali hızla devam ediyor

Köprüler, meydanlar ve yeni yaşam alanları gibi şehrin gelecek vizyonuna değer kazandıran birçok projeyi hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda da kentin ihtiyaçları doğrultusunda önemli yatırımları hayata geçiriyor. Bu yatırımlardan biri de yakın zamanda Gölcük’e kazandırılacak terminal binası. Bölgede yaşayan vatandaşların ulaşımında rahatlık ve konfor sağlayacak olan yeni terminal binasında 13 peron bulunacak.

YENİ TERMİNAL BİNASI

Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı idaresinde devam eden çalışmalar kapsamında çatı ve sıva imalatlarına devam ediliyor. Yapının mekanik ve elektrik imalatları sürüyor. 10 bin metrekare alana inşa edilen yeni terminal binası zemin katı bin 450 m2, 1. normal katı 460 m2 olmak üzere toplamda bin 910 m2 kullanım alanına sahip olacak.

ÇATI İMALATI DEVAM EDİYOR

Ekipler ayrıca yapının çevresinde stabilize dolgu çalışmalarını sürdürüyor. Alüminyum giydirme cephe montajına devam ediliyor. Büyükşehir tarafından yapımı devam eden Gölcük Terminal Binasının zemin katında bekleme salonu, yazıhaneler, çay ocağı, mescitler, emanet odası, güvenlik odası ve tuvaletler bulunuyor. Birinci katta ise ofisler, depo, personel soyunma odası, havalandırma santrali, elektrik odası ve tuvaletler yer alacak.

Kaynak: Haber Merkezi