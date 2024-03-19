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Yılmaz: Mayısa kadar enflasyonda ciddi gerileme beklemiyoruz

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Mayıs ayına kadar yıllık enflasyonda bir ciddi gerileme beklemiyoruz" dedi. Yılmaz, yerel seçimlerin makro politikası değiştirme ihtimali olmadığını da belirtti.

Yılmaz: Mayısa kadar enflasyonda ciddi gerileme beklemiyoruz mask
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyon verilerine ilişkin "2025 yılı için Orta Vadeli Program'da öngördüğümüz yüzde 15'ler civarında bir enflasyon. 2026 için ise tek haneli enflasyona yeniden dönüşü öngörüyoruz. Buna göre bütün planımızı programımızı yapmış durumdayız." dedi.

Yılmaz, Ankara Sanayi Odası'nın 60. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Grand Ankara Otel'de düzenlenen ödül töreninde konuştu.

Yılmaz, hemen seçim sonrasında tüm taraflarla istişareler içinde hazırladıkları Orta Vadeli Program ve Kalkınma Planı ile birlikte politika belirsizliklerinin de ortadan kalktığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Yerel seçimler meselesiyle bazı tartışmalar yaşandığını görüyoruz. Bunların hiçbir zemine sahip olmadığını bir kez daha buradan ifade etmek isterim. Yerel seçimler makro politikaların değişme ihtimali olan seçimler değil. Genel seçimlerle meclis belirlenir, hükümet belirlenir, ulusal düzeyde politikalar belirlenir. Yerel seçimler ise ilimizin, şehrimizin yönetimiyle, yerel hizmetlerle ilgili seçimlerdir. Dolayısıyla bu yerel seçim vesilesiyle makro politikalarımız konusunda yapılan tartışmaların hiçbir zemine sahip olmadığını, spekülatif bir takım söylemlerden ibaret olduğunu ifade etmek isterim."

"YILIN İKİNCİ YARISINDA DÜŞÜŞLERİ GÖRECEĞİZ"

Cevdet Yılmaz, enflasyonla mücadelede aylık bazda sonuçlar almaya başladıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Ocak ve şubat biraz beklentilerin üstünde geldi. Ama giderek ivme kaybediyor, kaybedecek. Martla birlikte bunu daha da göreceğiz inşallah. Mayıs ayına kadar yıllık enflasyonda bir ciddi gerileme beklemiyoruz. Hazirandan başlayarak fiilen yıllık bazda enflasyondaki belirgin düşüşleri de göreceğiz. Yılın ikinci yarısında bu düşüşleri göreceğiz. 2025 yılı için Orta Vadeli Program'da öngördüğümüz yüzde 15'ler civarında bir enflasyon. 2026 için ise tek haneli enflasyona yeniden dönüşü öngörüyoruz. Buna göre bütün planımızı programımızı yapmış durumdayız."

Kaynak: AA

# seçim, Ankara, ifade, meclis

19 Mar 2024 - 10:42 - Ekonomi --- Okunma

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