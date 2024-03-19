Seçim çalışmalarına devam eden DEVA Partisi Kocaeli İl ve İlçe Teşkilatları, DEVA Partisi Balıkesir Milletvekili-Kocaeli’den Sorumlu Milletvekili Burak Dalgın’ı ağırladı. Milletvekili Burak Dalgın, DEVA Partisi Kocaeli İl Başkanı Zeynep Sudan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ensar Baturman, İzmit Belediye Başkan Adayı Ercan Aktan, İzmit Belediye Meclis Üyesi Adayı Neriman Kuş ile birlikte saha çalışmalarına katılırken Kocaeli Barosu’nu ve Kocaeli Mali Müşavirler Odası’nı ziyaret etti. DEVA Heyeti ziyaretlerde seçimin kazanını olmaları halinde yapılacak çalışmalardan bahsetti. Ziyaretlerin ardından heyet, iftar için İzmit Merkez’de yer alan bir işletmede bir araya geldi ve oruçlarını açtı.
DEVA Partisi Kocaeli Teşkilatı, Milletvekili Dalgın’ı ağırladı
Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Kocaeli Teşkilatları, DEVA Partisi Balıkesir Milletvekili-Kocaeli’den Sorumlu Milletvekili Burak Dalgın’ı konuk etti. Teşkilat Milletvekili Dalgın ile birlikte ziyaretler de gerçekleştirdi.
19 Mar 2024 - 10:51 Kocaeli- Siyaset --- Okunma Yazdır
Mahreç Muhammet Emin Can
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.