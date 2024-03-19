DEVA Partisi Kocaeli Teşkilatı, Milletvekili Dalgın’ı ağırladı

Seçim çalışmalarına devam eden DEVA Partisi Kocaeli İl ve İlçe Teşkilatları, DEVA Partisi Balıkesir Milletvekili-Kocaeli’den Sorumlu Milletvekili Burak Dalgın’ı ağırladı. Milletvekili Burak Dalgın, DEVA Partisi Kocaeli İl Başkanı Zeynep Sudan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ensar Baturman, İzmit Belediye Başkan Adayı Ercan Aktan, İzmit Belediye Meclis Üyesi Adayı Neriman Kuş ile birlikte saha çalışmalarına katılırken Kocaeli Barosu’nu ve Kocaeli Mali Müşavirler Odası’nı ziyaret etti. DEVA Heyeti ziyaretlerde seçimin kazanını olmaları halinde yapılacak çalışmalardan bahsetti. Ziyaretlerin ardından heyet, iftar için İzmit Merkez’de yer alan bir işletmede bir araya geldi ve oruçlarını açtı.