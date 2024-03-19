Erol Ölmez, hane hane geziyor

EVLERE MİSAFİR OLUYOR

AK Parti ve Cumhur İttifakı Kandıra Belediye Başkan Adayı Erol Ölmez, seçim çalışmaları kapsamında hanelere misafir oluyor. Hem sahada vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Adayı Ölmez, hem de evlere konuk olarak hemşehrileriyle görüşüyor. Erol Ölmez ziyaretleri kapsamında; geçmiş dönem ilçe başkanı Muhsin Tekol ile birlikte Savaş Korkmaz’ın evine misafir oldu. Daha sonra ise Esma Onkun ve Coşkun Açıkgöz’ün hanelerine giderek seçim çalışmalarını sürdürdü.

“ HİZMET İÇİN YOLA ÇIKTIM”

Gördüğü ilgiden memnun olan Erol Ölmez, yeni dönemde Kandıra için yapılacak çalışmalar ve projeler hakkında bilgiler paylaştı. Kandıra’ya hizmet için yola çıktığını, bu yolda var gücüyle çalışacağını ve vatandaşların desteğine ihtiyaç duyduğunu belirten AK Parti Adayı Erol Ölmez, “Bana destek verir yanımda olursanız yeni dönemde Kandıramızı birlikte çok daha ileriye taşırız. Kandıra’ya hizmet için hepinizin desteğine ihtiyacım var” dedi.

Kaynak: BÜLTEN