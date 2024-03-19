Ahmet Çalık projelerini açıkladı

CHP Karamürsel Belediye Başkan Adayı Ahmet Çalık, Karamürsel Kültür Merkezinde proje tanıtım toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya Kocaeli Milletvekilleri Özgür Harun Yıldızlı, Muhip Kanko, Nail Çiler, İl Başkanı Bülent Sarı, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atasoy Bilgin, İlçe Başkanı Anıl Aksu, TBMM eski Başkanvekili Haydar Akar, yöneticileri ve partililer katıldı.

D-130'A ALT GEÇİTLER, YENİ OTOPARKLAR

Ahmet Çalık, D-130 karayoluna alt geçitler yapacaklarını, kent merkezinde otopark sorununu çözmek ve trafik akışını rahatlatmak için bir adet katlı, bir adet yer altı otoparkı yapacaklarını, sanayi sitesi alanları oluşturacaklarını söyledi.

"AFETLERE HAZIRLIK EYLEM PLANLARIMIZ OLACAK"

Kentsel dönüşüm ile ilçeyi depreme hazırlayacaklarını belirten Çalık, "TOKİ, Kent Konut ve Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile sosyal konut yapımı ve kentsel dönüşümü hızlandırma çalışmalarımıza önem vereceğiz. Deprem ve doğal afetlere hazırlık eylem planlarımız olacak." dedi.