Bitcoin'de zirve sonrası erime sürüyor

Kripto paralar, riskli varlıkları vuran satış dalgasından nasibini aldı.

Bitcoin'de 74 bin dolara yaklaşan zirve sonrası satıcılı seyir sürdü. Son 6 günün 5'inde düşüş kaydeden Bitcoin, bugün yüzde 5'e yakın değer kaybıyla 63 bin 580 doları gördü.

Bitcoin, bir haftada 14 Mart'ta gördüğü 73 bin 780 dolar seviyesinden yaklaşık yüzde 15 geri çekildi.

Yaşanan düşüşe rağmen Bitcoin fiyatı, yıl başından bu yana yüzde 53,5 ve son bir yılda yüzde 136,61 yükseldi.

En büyük ikinci varlık Etherum ise 4 bin 100 dolar seviyesinden 3 bin 306 dolara kadar geri çekildi.

BITCOIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Analistler, kripto para piyasalarındaki satışların kâr realizasyonundan kaynaklandığını belirtti.

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı öncesi yeniden pozisyonlanmaya dönük adımlara dikkat çekildi.

Japonya Merkez Bankası'ndan 17 yıl sonra gelen faiz artışı da küresel piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdı. Özellikle Asya piyasalarında karışık seyir gözlendi.

Bitcoin spot borsa yatırım fonu ürünlerine olan talep de yavaşladı. 18 Mart'ta Bitcoin spot ETF'lerinden 154 milyon dolar çıktı. Spot ETF'lerden 11 işlem gününde ilk kez çıkış gerçekleşti.

Analistler, ETF'lere girişlerin devam etmemesi halinde daha sert düzeltmelerin yaşanabileceğini ifade etti.