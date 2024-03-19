KDV ve ÖTV’de artış olacak mı?

947 milyarlık vergi istisna ve muafiyetin bir kısmını iptal eden ekonomi yönetiminin KDV ile ÖTV'lerde artışa gideceği belirtiliyor. Bu adımların vatandaşa 500 milyarlık ek yük getirebileceği ifade ediliyor. Tahminlere göre, devletin vazgeçtiği ya da iade ettiği vergi ve gelirlerin toplamı 947 milyar lirayı aşıyor. Bu kaynağın yarısının toplanmasının planlandığı ve bu durumun vatandaşa yaklaşık 500 milyar lira maliyet getirebileceği öngörülüyor. azı ürünlerin KDV oranlarının yükseltilmesi ve düşük oranlı ÖTV mal ve hizmetlerde artışlar yapılması öngörülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi