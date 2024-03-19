Tramvay hattına giren otomobile çarptı

Olay sabah saatlerinde, İzmit Mehmet Ali Paşa’da meydana geldi. 07 AZV 585 plakalı otomobil tramvay hattına girdi. Seyir halindeki tramvay otomobile çarptı. Sürücü kazadan yaralanmadan kurtulurken, araç hasar gördü. Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde kısa süreli aksama yaşandı. Otomobil tramvay hattında kaldırılırken, kazayla ilgili tutanak tutulacağı öğrenildi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Misafir - Motorlu kuryeler tramvay yolunu çok kullanıyorlar. Yayalara ve geçitlerden geçen araçlara risk oluşturuyorlar.
Emre İşkodra - Bu sabah bu durakta az daha eziliyordum. Plakalığında Tuncay Seyahat yazan bir araçtı. Sürekli motorların ve araçların kullandığı bir yol haline geldi tramvay yolu. Yok mu bu işin cezası. Bir gün bir yayanın canı yanmadan önlem alınsın artık, neden sessiz kalıyor büyükşehir. Duraklardaki güvenlik görevlileri ne iş yapıyor?
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.