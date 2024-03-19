Tramvay hattına giren otomobile çarptı

Emre İşkodra - Bu sabah bu durakta az daha eziliyordum. Plakalığında Tuncay Seyahat yazan bir araçtı. Sürekli motorların ve araçların kullandığı bir yol haline geldi tramvay yolu. Yok mu bu işin cezası. Bir gün bir yayanın canı yanmadan önlem alınsın artık, neden sessiz kalıyor büyükşehir. Duraklardaki güvenlik görevlileri ne iş yapıyor?