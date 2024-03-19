Kocaelispor’da aidat borçları için son gün 31 Mart

OY KULLANAMAYACAKLAR
Başkan Engin Koyun’un istifasının ardından vekaleten başkanlık görevine Recep Durul’un getirdiğini açıklayan Kocaelispor Kulübü, açıklama metninde kulübün sezon sonunda olağan üstü seçimli genel kurula gideceği ve tarihinin daha sonra paylaşılacağı ifadelerine de yer verdi. Olağanüstü genel kurulunda oy kullanmak isteyen Kocaelispor üyelerinin, 2023 yılından bu zamana kadar olan aidat borçlarını 31 Mart 2024 tarihine kadar ödemeleri gerekiyor. Aksi halde olağanüstü genel kurulunda aidat borçlarını ödemeyen Kocaelispor üyeleri oy kullanamayacak. Borçlarını ödemek isteyen taraftarlar eski adıyla Lunasan Kafe yeni adıyla Kocaelispor Sosyal Tesisleri’nden aidatlarını ödeyebilirler.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.