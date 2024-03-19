Kocaelispor’da aidat borçları için son gün 31 Mart

OY KULLANAMAYACAKLAR

Başkan Engin Koyun’un istifasının ardından vekaleten başkanlık görevine Recep Durul’un getirdiğini açıklayan Kocaelispor Kulübü, açıklama metninde kulübün sezon sonunda olağan üstü seçimli genel kurula gideceği ve tarihinin daha sonra paylaşılacağı ifadelerine de yer verdi. Olağanüstü genel kurulunda oy kullanmak isteyen Kocaelispor üyelerinin, 2023 yılından bu zamana kadar olan aidat borçlarını 31 Mart 2024 tarihine kadar ödemeleri gerekiyor. Aksi halde olağanüstü genel kurulunda aidat borçlarını ödemeyen Kocaelispor üyeleri oy kullanamayacak. Borçlarını ödemek isteyen taraftarlar eski adıyla Lunasan Kafe yeni adıyla Kocaelispor Sosyal Tesisleri’nden aidatlarını ödeyebilirler.