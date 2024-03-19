Patlamada yaşamını yitiren iş insanı Pendik’te toprağa verilecek

Dün, Gebze Pelitli Mahallesi Beynova Sokak'ta bulunan Kar Group isimli ham beton üretimi yapılan fabrikanın imalathane bölümünde sanayi tüpünün patlaması sonucu Osman Üçüncü ile işçi Ahmet Bali yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı. 5 işçi tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 1 işçinin ise tedavisi devam ediyor.
Hayır hizmetleriyle tanınan Kar Beton Yönetim Kurulu Başkanı Osman Üçüncü’nün cenazesi bugün Pendik Reşat Üçüncü Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Dolayoba Mezarlığında toprağa verilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.