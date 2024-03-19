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İstavrit avcılığının yasaklanması isteniyor

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Balıkçılık sektörü, son günlerde yakalanan istavritlerin yasal boyun altında olduğunu bu sebeple istavrit avcılığının durdurulması gerektiğini söyledi.

İstavrit avcılığının yasaklanması isteniyor mask
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Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya, son günlerde yakalanan istavritlerin büyük bölümünün yasal boyun altında olduğunun görüldüğünü belirterek, "Stoklara daha fazla zarar verilmemesi için bu balığın avcılığının durdurulması gerekiyor" dedi.

Ülkede balık üretiminin "avcılık" ve "yetiştiricilik" olmak üzere iki şekilde yapıldığını anımsatan Özkaya, Türkiye'nin, balıkçılık konusunda Avrupa'da öne çıktığına işaret etti.

Özkaya, ülkenin özellikle yetiştiricilikte Avrupa'da ilk sıralarda yer aldığını bildirerek, Türkiye'nin levrek ve çipura yetiştiriciliğinde dünyada ilk sırada olduğunu aktardı.

'YAKALANAN BALIK MİKTARI DÜŞTÜ'

Balıkçılık sektöründe artan yetiştiriciliğe karşı yakalanan balık miktarında düşüş olduğuna dikkati çeken Özkaya, "İklim değişikliği, aşırı avcılık ve ilgili tebliğe uygun avcılık yapılmamasından dolayı denizlerde balık stokları düştü. Bu nedenle yakalanan balık miktarında da büyük düşüş oldu. 2015'te yakalanan balık miktarı 432 bin ton iken 2023'te 330 bin tona düştü." diye konuştu.

Özkaya, balıkçılıkta belirlenen kurallara uymanın stokların artması için son derece önemli olduğunu belirterek, "Son günlerde yakalanan istavrit balıklarının çoğunun yasal boyun altında olduğu görülüyor. Geç büyümesi nedeniyle istavrit stoklarının toparlanması zaman alıyor, stoklara daha fazla zarar verilmemesi için bu balığın avcılığının durdurulması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

'YASAL OLMAYANI ALMAYIN'

Denizleri koruması gerekenlerin balıkçılar olduğunu bildiren Özkaya, "Denizler balıkçılarımızın ekmek teknesi. Bu yüzden en çok balıkçılar balık varlığının devamlılığına özen göstermeli. Balıkçıların avladıkları balıkların boylarına daha fazla dikkat etmesi gerekiyor" dedi.

Özkaya, denizlerde av sezonunun kısa süre sonra biteceğini aktararak, vatandaşın da yasal kriterlere uymayan balıkları satın almamasının önem taşıdığını kaydetti.

Kaynak: AA

# Ramazan, Türkiye

19 Mar 2024 - 12:00 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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