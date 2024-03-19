Husumetlisini otomobilden inerken vurdu, silahı atıp kaçtı

Olay, Diliskelesi Mahallesi 702 Sokak’ta meydana geldi. Emre Taşdemir park ettiği 34 HDB 992 plakalı otomobilinden indiği esnada husumetlisi Ü.Y.'nin saldırısına uğradı. Mermilerin isabet ettiği Emre Taşdemir(42), kanlar içinde yere yığıldı. Ü.Y. ise tabancayı olay yerinde bırakıp kaçtı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Emre Taşdemir, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine sevk edildi. Ağır yaralanan Taşdemir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
6 MERMİ KOVANI BULUNDU
Öte yandan, olay yeri inceleme ekipleri sokakta ve otomobilde incelemelerde bulundu. Yerde 6 mermi kovanı olduğu görülürken polis, Ü.Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.