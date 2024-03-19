Gebze'de fırınlar denetleniyor

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler ekmek fırınlarını denetliyor. Vatandaşların huzur içinde alışverişlerini yapabilmeleri amacıyla ekmek ve pide üretimi yapan fırınlarda gıda mühendisi eşliğinde un deposu, imalathane ve satış yerlerinin hijyen kurallarına uygunluğu ile fiyat tarifesi ve ekmek gramaj listesi doğrultusunda hassas tartı kullanarak denetimlerine devam eden zabıta ekipleri, ayrıca ruhsat konusunda da incelemelerde bulunuyor. Denetimlerin devam edeceğini dile getiren zabıta müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların karşılaştığı tüm olumsuzlukları bildirmeleri çağrısında bulundu.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.