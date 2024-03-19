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Sezer, “Gölcük gerçek belediyeciliğe sahip çıkacak”

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Gölcük Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Gölcük Belediye Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer, teravih namazı sonrasında İhsaniye’de hemşehrileri ile sohbet etti.

Sezer, “Gölcük gerçek belediyeciliğe sahip çıkacak” mask
Sezer, “Gölcük gerçek belediyeciliğe sahip çıkacak”
Sezer, “Gölcük gerçek belediyeciliğe sahip çıkacak”
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Gün içerisinde esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek STK’lar ile bir araya gelen Gölcük Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Ali Yıldırım Sezer, dinlenmek nedir bilmeden yerel seçimlerde rekor oy hedefiyle gecenin ilerleyen saatlerine kadar çalışmalarına devam ediyor. Teravih namazı sonra İhsaniye’de hemşehrileri ile bir araya gelen Sezer, “Gölcük, gerçek belediyeciliğe sahip çıkacak” dedi.

Sezer, “Gölcük gerçek belediyeciliğe sahip çıkacak”

 

ÇİFTLİK’İN KALBİNE YENİ BİR SOSYAL ALAN

İlçenin gelişmesi için yeni dönemde yeni projelerle yola devam edeceklerini söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Çiflik’te hayata geçireceğimiz yeni proje ile ilçemiz Çiftlik’e yeni bir sosyal ve ticari alan ile otopark ve park kazandıracağız. İhsaniye Ulu Cami ile Gölcük Emniyet Müdürlüğü arasındaki Gölcük Belediyesi’ne ait alanda; bir kısmı park, diğer kısmı; kapalı otopark, zemin kat ticari dükkânlar, üst katta sosyal ve kültürel faaliyetlerin yapılacağı birimler yer alacak” diye konuştu. 

Sezer, “Gölcük gerçek belediyeciliğe sahip çıkacak”

Kaynak: BÜLTEN

# sosyal, yeni, Cumhur İttifakı, Gölcük

19 Mar 2024 - 13:00 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

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