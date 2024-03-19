Gün içerisinde esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek STK’lar ile bir araya gelen Gölcük Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Ali Yıldırım Sezer, dinlenmek nedir bilmeden yerel seçimlerde rekor oy hedefiyle gecenin ilerleyen saatlerine kadar çalışmalarına devam ediyor. Teravih namazı sonra İhsaniye’de hemşehrileri ile bir araya gelen Sezer, “Gölcük, gerçek belediyeciliğe sahip çıkacak” dedi.
ÇİFTLİK’İN KALBİNE YENİ BİR SOSYAL ALAN
İlçenin gelişmesi için yeni dönemde yeni projelerle yola devam edeceklerini söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Çiflik’te hayata geçireceğimiz yeni proje ile ilçemiz Çiftlik’e yeni bir sosyal ve ticari alan ile otopark ve park kazandıracağız. İhsaniye Ulu Cami ile Gölcük Emniyet Müdürlüğü arasındaki Gölcük Belediyesi’ne ait alanda; bir kısmı park, diğer kısmı; kapalı otopark, zemin kat ticari dükkânlar, üst katta sosyal ve kültürel faaliyetlerin yapılacağı birimler yer alacak” diye konuştu.
Kaynak: BÜLTEN
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.