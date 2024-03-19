Bahar öncesi barajlarımızın dolu olması sevindiriyor

YUVACIK 98, NAMAZGAH 67 SEVİYESİNDE
Nisan ayına günler kala Kocaeli’de bulunan barajlarımızın doluluk oranı sevindirecek seviyede seyrediyor. Toplam kapasiteli 51 milyon metreküp olan Yuvacık Barajı’nda su seviyesinin yüksek olması sevindiriyor. İSU resmi sitesinde yer alan verilerine göre Yuvacık Barajında 19 Mart itibariyle 49 milyon 960 bin metreküp ile yüzde 98 seviyesinde su bulunuyor. Kocaeli’nin bir diğer barajı Namazgah Barajında ise su seviyesi 15 milyon 80 bin metreküp ile yüzde 67 olarak ölçüldü.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.