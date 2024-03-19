Bahar öncesi barajlarımızın dolu olması sevindiriyor

YUVACIK 98, NAMAZGAH 67 SEVİYESİNDE

Nisan ayına günler kala Kocaeli’de bulunan barajlarımızın doluluk oranı sevindirecek seviyede seyrediyor. Toplam kapasiteli 51 milyon metreküp olan Yuvacık Barajı’nda su seviyesinin yüksek olması sevindiriyor. İSU resmi sitesinde yer alan verilerine göre Yuvacık Barajında 19 Mart itibariyle 49 milyon 960 bin metreküp ile yüzde 98 seviyesinde su bulunuyor. Kocaeli’nin bir diğer barajı Namazgah Barajında ise su seviyesi 15 milyon 80 bin metreküp ile yüzde 67 olarak ölçüldü.