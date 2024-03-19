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Bahar öncesi barajlarımızın dolu olması sevindiriyor

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Bahar mevsimine günler kala Kocaeli’nin su ihtiyacını karşılayan Yuvacık ve Namazgah barajlarımızın doluluk oranı sevindirdi. Yuvacık barajı yüzde 97, Namazgah barajı ise yüzde 67 oranında doluluk oranına sahip.  

Yavuz Solmaz
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Bahar öncesi barajlarımızın dolu olması sevindiriyor mask
Bahar öncesi barajlarımızın dolu olması sevindiriyor
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YUVACIK 98, NAMAZGAH 67 SEVİYESİNDE

Nisan ayına günler kala Kocaeli’de bulunan barajlarımızın doluluk oranı sevindirecek seviyede seyrediyor. Toplam kapasiteli 51 milyon metreküp olan Yuvacık Barajı’nda su seviyesinin yüksek olması sevindiriyor. İSU resmi sitesinde yer alan verilerine göre Yuvacık Barajında 19 Mart itibariyle 49 milyon 960 bin metreküp ile yüzde 98 seviyesinde su bulunuyor. Kocaeli’nin bir diğer barajı Namazgah Barajında ise su seviyesi 15 milyon 80 bin metreküp ile yüzde 67 olarak ölçüldü.

Bahar öncesi barajlarımızın dolu olması sevindiriyor

# Kocaeli

19 Mar 2024 - 13:00 Kocaeli/ Başiskele- Gündem --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.262.150 gösterim gerçekleşti.

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