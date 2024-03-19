TEK TEK SELAMLAŞTI
İbni Sina Mahallesi’nde gerçekleşen iftar programı öncesi iftara katılanları tek tek selamlayan İbrahim Şirin, mahalle sakinlerinin Ramazan ayını tebrik etti. Ramazan’ın birlik ve beraberlik ayı olduğunu belirten Şirin “Ramazan gönül sofralarında bereketlenen kardeşliktir. Sofralarımızdan Ramazan bereketi hiç eksik olmasın. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul ve makbul eylesin” dedi. Başkan Adayı Şirin, tüm Derincelilerin huzur içerisinde bir Ramazan geçirmeleri temennisinde bulundu.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.