TEK TEK SELAMLAŞTI

İbni Sina Mahallesi’nde gerçekleşen iftar programı öncesi iftara katılanları tek tek selamlayan İbrahim Şirin, mahalle sakinlerinin Ramazan ayını tebrik etti. Ramazan’ın birlik ve beraberlik ayı olduğunu belirten Şirin “Ramazan gönül sofralarında bereketlenen kardeşliktir. Sofralarımızdan Ramazan bereketi hiç eksik olmasın. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul ve makbul eylesin” dedi. Başkan Adayı Şirin, tüm Derincelilerin huzur içerisinde bir Ramazan geçirmeleri temennisinde bulundu.

Kaynak: BÜLTEN