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Darıca’daki bütün parklarda güvenlik kamerası olacak

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Darıca Belediye Başkanı ve  Cumhur İttifakı Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, ilçede hizmete giren ve bölgenin en büyük parklarından biri olan Osmangazi Mahallesi’ndeki Erol Sokak Parkı’nda vatandaşları ziyaret etti. Ailelerin en büyük isteklerinden biri olan parklara güvenlik kamerası talebini karşılayacaklarını belirten Başkan Muzaffer Bıyık, yeni dönemde ilçedeki bütün parklarda güvenlik kamerası olacağını müjdeledi.

Darıca’daki bütün parklarda güvenlik kamerası olacak mask
Darıca’daki bütün parklarda güvenlik kamerası olacak
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Darıca Belediye Başkanı ve  Cumhur İttifakı Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, ilçede hizmete giren ve bölgenin en büyük parklarından biri olan Osmangazi Mahallesi’ndeki Erol Sokak Parkı’nı ziyaret ederek parkta aileleriyle vakit geçiren vatandaşlarla sohbet etti. AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar ile birlikte mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyen Başkan Muzaffer Bıyık, ilçeye yeni ve modern parklar kazandırmaya devam edeceklerini söyledi.

PARK DARICALILARIN YENİ ADRESİ OLDU

Toplam 5 bin 850 metrekare alan üzerinde inşa edilen park, yaklaşık 9 metre yüksekliğindeki devasa oyun gruplarıyla miniklere adeta masalsı bir dünya yaşatırken çocuklar için dinamik oyun gruplarının yer aldığı parkta toplumun bütün kesimleri düşünüldü. Engellilerin topluma kazandırılması adına özel çocuklar için engelli oyun gruplarının da yer aldığı çok amaçlı park, gençler için skate park (kay kay parkı) futbol anaları, basketbol sahası, yürüyüş alanları, yetişkinler için fitness aletleri, yürüyüş yolları ve sosyal tesisi ile 7’den 70’e herkese hitap ediyor. Su oyunları ve amfi alanının da yer aldığı park modern görünümü ile sadece Darıca’nın değil bölgenin de eğlence adresi oldu.

Darıca’daki bütün parklarda güvenlik kamerası olacak

DARICA’DA ‘GÜVENLİ PARK’ UYGULAMASINI HAYATA GEÇİRECEĞİZ

Parkı ziyaret ederek parkta vakit geçiren aileler ve çocuklarla hasbihal eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2024’ün ilk günlerinde hizmete açtığımız çok amaçlı park sadece Osmangazi’nin değil ilçemizin ve aynı zamanda bölgemizin de en büyük ve en modern parklarından biri oldu. Darıcalı vatandaşlarımız her şeyin en iyisine ve en güzelini hak ediyor. Ailelerimizin ve özellikle de annelerin parklara güvenlik kamerası takılması yönünde bizden bir talebi vardı. Önümüzdeki dönemde bu uygulamayı seçim beyannamemize ekledik. Güvenli park uygulamasıyla ilçemizde bulunan bütün parklara güvenlik kamerası takacağız. MOBESE sistemine de entegre edeceğimiz güvenlik kameralarıyla ailelerimiz parklarda çocuklarıyla huzurla vakit geçirebilecekler” diye konuştu.

Kaynak: BÜLTEN

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19 Mar 2024 - 13:03 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

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