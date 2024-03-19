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Yasin Özlü: Başiskele’de Bir Dik Duruş Ortaya Koyduk

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Başiskele Belediye Başkanı, AK Parti ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı M. Yasin Özlü, Başiskele halkının güçlü desteği ile Türkiye Yüzyılı’na yakışır daha nice eser ve hizmetleri kente kazandıracaklarını söyledi.

Yasin Özlü: Başiskele’de Bir Dik Duruş Ortaya Koyduk mask
Yasin Özlü: Başiskele’de Bir Dik Duruş Ortaya Koyduk
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AK Parti ve Cumhur İttifakı Başiskele Belediye Başkan Adayı M. Yasin Özlü, 31 Mart Yerel Seçimleri’ne sayılı günler kala Başiskeleli hemşehrileriyle bir araya gelerek vatandaşlardan destek toplamaya devam ediyor.

 

TALEP VE ÖNERİLERİ BİRİNCİ AĞIZDAN DİNLEDİ

 

M. Yasin Özlü, son olarak Atakent Mahallesi, Vezirçiftliği Mahallesi ve Serdar Mahallesi’nde komşularıyla buluştu. Gittiği yerlerde yoğun ilgi ile karşılanan Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, son 5 yılda yapılan ve gelecek dönemde yapılacak hizmet ve eserleri tek tek anlattı. Hoş sohbetleri, misafirperverlikleri için Başiskeleli hemşehrilerine teşekkür eden Özlü, her bir seçmeninin istek, talep ve önerilerini birinci ağızdan dinledi.

Yasin Özlü: Başiskele’de Bir Dik Duruş Ortaya Koyduk

 

Cumhur İttifakı Başiskele Belediye Başkan Adayı M. Yasin Özlü, Atakent Mahallesi’nde Cumhur İttifakı üyeleri ile yaptığı görüşmede önemli açıklamalarda bulundu.

 

“ŞEFFAFLIĞA VE HESAP VEREBİLİRLİĞE ÇOK DEĞER VERDİK”

 

Yasin Özlü burada yaptığı konuşmada belediyecilikte şeffaflığa, hesap verebilirliğe ve uyuma büyük önem verdiklerini ifade ederek şunları söyledi:

 

“Allah'a şükür ortaya bir duruş koyduk. Bu görevler gelip geçici. Bu makamlar bir görev. Önce biz istedik, sonra Allah bize nasip etti. Görevimizi yaptık, yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz Allah’ın izniyle. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Başiskele halkının bir kuruşunu dahi israf etmeden nasıl  hizmete dönüştüreceğimizi düşünerek 5 yılda halkımıza en güzel hizmetleri yapmaya gayret ettik ve kentimize birçok eserler kazandırdık. Ben hep kulağımı sesi çok çıkanlara değil, siyasetçilerin etrafında oluşan çıkar gruplarına değil, halkın büyük kitlesine vermeye çalıştım. Hizmet ve eserlerimizi yaparken sürdürülebilirliğe, şeffaflığa, hesap verebilirliğe ve uyuma çok değer verdik. Başiskele’nin düzeniyle, kalitesiyle böyle anılması için gayret ettik ve elhamdülillah eser üstüne eser, hizmet üstüne hizmet yaparken de yine Başiskele’nin dik duruşunu tüm şehirde kabul ettirdik.”

Yasin Özlü: Başiskele’de Bir Dik Duruş Ortaya Koyduk

Kaynak: BÜLTEN

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19 Mar 2024 - 13:05 Kocaeli/ Başiskele- Siyaset --- Okunma

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