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Kocaeli'de su tasarrufu için camilerdeki musluklar tek tek kontrol ediliyor

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Kocaeli genelindeki camilerde suyun boşa akmasını engelleyerek su kaybını azaltmak amacıyla önemli bir adım attı. Kent genelinde bulunan 1.307 caminin tuvalet ve şadırvanlarında bulunan tüm musluklar, detaylı bir şekilde kontrol edildi. Bu kapsamlı inceleme sonucunda Kocaeli genelindeki camilerde tespit edilen 321 adet bozuk musluk, durumuna göre değiştirilerek ya da tamir edilerek onarıldı.

Kocaeli'de su tasarrufu için camilerdeki musluklar tek tek kontrol ediliyor mask
Kocaeli'de su tasarrufu için camilerdeki musluklar tek tek kontrol ediliyor
Kocaeli'de su tasarrufu için camilerdeki musluklar tek tek kontrol ediliyor
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1.307 ADET CAMİNİN MUSLUKLARI TEK TEK KONTROL EDİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, küresel ısınma ve iklim değişikliği ile beraber her geçen gün önemi daha da artan suyun muhafaza edilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yaptığı yeni altyapı yatırımları, yeni depolar ve SCADA online takip sistemi ile 7 gün 24 saat suyu kontrol altında tutan İSU, Kocaeli genelinde yaptığı çalışmalarla kayıp kaçak oranını 2023 yılı sonu itibariyle 24,4 seviyesine indirmeyi başardı. Suyu korumak için çalışmalarına aralıksız devam eden İSU Genel Müdürlüğü’nün belirli periyotlar dâhilinde sürdüreceği kontrol çalışmalarında şu ana kadar il genelinde toplam 1.307 adet caminin şadırvan ve tuvaletlerinde yer alan muslukların kontrolleri gerçekleştirildi.

Kocaeli'de su tasarrufu için camilerdeki musluklar tek tek kontrol ediliyor

İL GENELİNDE 321 ADET ARIZALI MUSLUK TAMİR EDİLDİ

İSU Genel Müdürlüğü, camilerde yapılan kontrollerde contası arızalı olan musluklarda conta değişimi yaparken vana arızası olan muslukların onarılabilir durumda olanlarının tamirini gerçekleştirdi. Onarılamayacak durumda olan muslukları ise yenileri ile değiştirerek toplamda 321 adet musluğun tamiriyle su kaybının önüne geçti. Yapılan bu geniş çaplı çalışmayla birlikte suyun gereksiz yere akmasının önüne geçilerek su tasarrufu sağlandı. Ayrıca, camilerde bulunan muslukların düzenli olarak kontrol ve bakımlarının yapılması, su kayıplarının önüne geçilmesinde önemli bir rol oynuyor. İSU Genel Müdürlüğünün Kocaeli genelinde yürüttüğü bu proje, su israfının önlenmesine yönelik bir adım olmanın ötesinde, toplumun su kaynaklarını daha bilinçli bir şekilde kullanması adına da önemli bir farkındalık örneği teşkil ediyor.

Kocaeli'de su tasarrufu için camilerdeki musluklar tek tek kontrol ediliyor

SU TASARRUFU İÇİN ÖRNEK OLUYOR

Kocaeli genelinde camilerde yapılan bu kapsamlı çalışma, toplumda su tasarrufu ve kaynak yönetimi konusunda farkındalığın artmasına da katkı sağlıyor. Bu çalışmaların devam etmesi ve benzer uygulamaların diğer illerde de yaygınlaştırılması, sürdürülebilir bir su yönetimi için güzel bir örnek oluşturuyor. Camilerdeki kontrol ve çalışmalar Kocaeli genelinde belirli periyotlar dâhilinde devam edecek.

Kocaeli'de su tasarrufu için camilerdeki musluklar tek tek kontrol ediliyor

Kocaeli'de su tasarrufu için camilerdeki musluklar tek tek kontrol ediliyor

Kocaeli'de su tasarrufu için camilerdeki musluklar tek tek kontrol ediliyor

Kocaeli'de su tasarrufu için camilerdeki musluklar tek tek kontrol ediliyor

Kaynak: Bülten

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19 Mar 2024 - 13:03 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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