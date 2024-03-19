Söğüt, Sevindikli’de vatandaşlarla gönül sofrasında buluştu

Körfez Belediyesi, Sevindikli Köyü’nde iftar programı düzenledi. Köy meydanına kurulan sofralarda vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Söğüt, tek tek sohbet etti, hatır sordu. İftar programına ayrıca; AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz ve Körfez AK Parti İlçe Başkanı Nurettin Okudan da katıldı.
KÖYLERİMİZİ ÇOK SEVİYORUZ
İftar öncesinde kısa bir konuşma gerçekleştiren Başkan Şener Söğüt, “Biz köylerimizi çok seviyoruz ve her daim buralara geliyoruz. Bugün mübarek Ramazan ayı dolayısıyla iftarımızı burada açıyoruz. Birlik ve beraberliğin en güzel örneğini bu kurulan sofralardır ve bizlerin yan yana olmasıdır” dedi.
BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZ BOZULMASIN
Konuşmalarına devam eden Başkan Söğüt; ‘’ iftar programımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Başı rahmet ortası mağfiret ve sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan Ayı’ na bizleri kavuşturduğu için Rabbim’ e hamdolsun. Ramazan bitiminde de bayrama kavuşmayı Rabbim hepimize nasip etsin inşallah. Geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum, sağ olun hep var olun. Birlik ve beraberliğimiz hiç bozulmasın ‘’ dedi.
TEŞEKKÜR ETTİ
Körfez Sevindikli Köyü iftarına konuk olan Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Başkan Söğüt’ e teşekkürlerini iletti. Mehmet Akif Yılmaz; ‘’ Allah bizim birliğimizi beraberliğimizi daim eylesin. Bu buluşmaya vesile olan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ e çok teşekkür ediyorum ‘’ dedi.
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.