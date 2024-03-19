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19 Mar 2024 - 13:16- Siyaset G:

Şirin: “İnandığımız yolda yürüyoruz”

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Kandıra Beylerbeyi Derneği'ni ziyaret eden AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, “Tevazu, samimiyet ve gayretle inandığımız yolda yürüyoruz” dedi

Şirin: “İnandığımız yolda yürüyoruz” mask
Şirin: “İnandığımız yolda yürüyoruz”
Şirin: “İnandığımız yolda yürüyoruz”
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31 Mart tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimleri öncesi çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Cumhur İttifakı ve AK Parti Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin, STK buluşmalarına devam ediyor. İlçe genelinde sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek, proje ve çalışmalarını paylaşan Şirin, son olarak Çınarlı Mahallesi’nde faaliyet gösteren Kandıra Beylerbeyi Derneği'ne konuk oldu. Burada Dernek Başkanı Bekir Ayyıldız, yönetim kurulu ve dernek üyeleri bir araya gelen İbrahim Şirin’i yoğun bir kalabalık karşıladı.

 

Şirin: “İnandığımız yolda yürüyoruz”

TEVAZU, SAMİMİYET VE GAYRET

Programda Başkan Adayı İbrahim Şirin’e AK Parti MKYK Üyeleri İlyas Şeker ve Davut Coşkun Şiviloğlu ile teşkilat yöneticileri de eşlik etti. Ziyaretinde Derince’ye kazandıracakları projeleri paylaşan Başkan Adayı İbrahim Şirin “Bizler Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde tevazu, samimiyet ve gayretle inandığımız yolda yürüyoruz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. İnşallah 31 Mart seçimlerinin ardından sivil toplum kuruluşlarımız ve kentimizin tüm dinamikleri ile birlikte hareket ederek Derince’mize değer katan çalışmalara yine hep birlikte imza atacağız” dedi.

Şirin: “İnandığımız yolda yürüyoruz”

Kaynak: Bülten

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19 Mar 2024 - 13:16 Kocaeli/ Derince- Siyaset --- Okunma

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