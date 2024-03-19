19 Mar 2024 - 13:24 - Gündem

Gölcük’te Ramazan akşamları coşkusu köylerde de sürüyor

Gölcük Belediyesi her yıl geleneksel hale getirdiği Ramazan akşamları etkinliklerini, bu yıl da hem şehir merkezinde hem de köylerde çocuklarla buluşturmaya devam ediyor.