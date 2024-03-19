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Gölcük’te Ramazan akşamları coşkusu köylerde de sürüyor

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Gölcük Belediyesi her yıl geleneksel hale getirdiği Ramazan akşamları etkinliklerini, bu yıl da hem şehir merkezinde hem de köylerde çocuklarla buluşturmaya devam ediyor.

Gölcük’te Ramazan akşamları coşkusu köylerde de sürüyor mask
Gölcük’te Ramazan akşamları coşkusu köylerde de sürüyor
Gölcük’te Ramazan akşamları coşkusu köylerde de sürüyor
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Gölcük Belediyesi geleneksel Ramazan akşamları etkinlikleri köylerde yaşayan çocukları da unutmadı. Her yıl olduğu gibi köy köy gezen etkinliklerde; köy kıraathaneleri, köy okulları ve kapalı mekanlarda çocuklar;  Hacivat-Karagöz, Nasrettin Hoca ve Meddah-İbiş ile eğlence dolu anlar yaşıyor.

Gölcük’te Ramazan akşamları coşkusu köylerde de sürüyor

ÇOCUKLAR RAMAZAN COŞKUSU İLE MUTLU

İrşadiye, Nüzhetiye, Siretiye ve Panayır’da çocuklarla buluşan etkinlikler; yarın akşam (20 Mart Çarşamba) saat 20.30’da Hamidiye’de geleneksel Ramazan ayı coşkusunu yaşatacak.

Gölcük’te Ramazan akşamları coşkusu köylerde de sürüyor

RAMAZANIN SON GÜNÜNE KADAR EĞLENCEYE DEVAM

Etkinlikler; 22 Mart Cuma günü Selimiye, 24 Mart Pazar günü Hasaneyn, 26 Mart Salı günü Mamuriye, 28 Mart Perşembe günü Saraylı, 2 Nisan Salı günü Örcün, 3 Nisan Çarşamba günü Yukarı Değirmendere ve 6 Nisan Cumartesi günü de Çınarlık Meydanı’nda çocuklara unutamayacakları anlar yaşatacak.

Gölcük’te Ramazan akşamları coşkusu köylerde de sürüyor
Gölcük’te Ramazan akşamları coşkusu köylerde de sürüyor
Gölcük’te Ramazan akşamları coşkusu köylerde de sürüyor

Kaynak: Bülten

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# GÖLCÜK BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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19 Mar 2024 - 13:24 Kocaeli/ Gölcük- Gündem --- Okunma

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