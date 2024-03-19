Gölcük’te Ramazan akşamları coşkusu köylerde de sürüyor

Gölcük Belediyesi geleneksel Ramazan akşamları etkinlikleri köylerde yaşayan çocukları da unutmadı. Her yıl olduğu gibi köy köy gezen etkinliklerde; köy kıraathaneleri, köy okulları ve kapalı mekanlarda çocuklar; Hacivat-Karagöz, Nasrettin Hoca ve Meddah-İbiş ile eğlence dolu anlar yaşıyor.
ÇOCUKLAR RAMAZAN COŞKUSU İLE MUTLU
İrşadiye, Nüzhetiye, Siretiye ve Panayır’da çocuklarla buluşan etkinlikler; yarın akşam (20 Mart Çarşamba) saat 20.30’da Hamidiye’de geleneksel Ramazan ayı coşkusunu yaşatacak.
RAMAZANIN SON GÜNÜNE KADAR EĞLENCEYE DEVAM
Etkinlikler; 22 Mart Cuma günü Selimiye, 24 Mart Pazar günü Hasaneyn, 26 Mart Salı günü Mamuriye, 28 Mart Perşembe günü Saraylı, 2 Nisan Salı günü Örcün, 3 Nisan Çarşamba günü Yukarı Değirmendere ve 6 Nisan Cumartesi günü de Çınarlık Meydanı’nda çocuklara unutamayacakları anlar yaşatacak.
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.