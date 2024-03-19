İsrail duyuru yapmadan Refah'a saldırı başlattı

Filistinli yetkililer, bugün yaptıkları açıklamada İsrail'in Refah'a saldırıya geçtiğini duyurdu.
Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine "herhangi bir duyuru yapmadan ve kimseden izin beklemeden" saldırı başlattığı bildirildi.
Bakanlık, İsrail'in uluslararası uyarılara aldırış etmeden Refah'a dün akşam düzenlediği "kanlı hava saldırıları" ile "sistematik yıkıcı operasyonlarını" şiddetle kınadı.
Saldırıda 14 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.
Yazılı açıklamada, İsrail’in Refah kentine sığınmış 1 milyondan fazla insanın hayatını hiçe saydığının altı çizilirken saldırıların ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Suudi Arabistan ve Mısır’a düzenleyeceği ziyaretle aynı zamana denk geldiğine dikkat çekildi.
Bugün Filipinleri ziyaret eden Blinken, yaptığı açıklamada, Orta Doğu'ya yapacağı ziyarette ateşkes ve rehine takası konularını görüşeceklerini açıklamıştı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.