Kocaelispor’un fanatik taraftar grubu Hodri Meydan, sezon başında aldığı kararla uzun süredir yer aldığı maraton alt tribünden maraton üst tribüne çıkmıştı. Dernek Başkanı Haluk Bozo önceki akşam Kocaeli TV’deki Top Ağlarda programında Göztepe maçıyla birlikte yeniden maraton alt tribüne dönmek için hazırlık yaptıklarını söyledi.
Hodri Meydan yeniden maraton alta iniyor
Kocaelispor taraftar grubu Hodri Meydan, maraton alt tribüne geri dönüyor.
19 Mar 2024 - 13:28 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma Yazdır
Mahreç Hayrettin Albayrak
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(24 )
Mehmet Özer - DOĞRU KARAR
Paşalı - En son ilk geldiği yere; kale arkaya gidecek Bozo efendi. Seyyah gibi aşağı yukarı gezip tribün idare edemiyor.
Akrep41 - stad boş bütün heryeri gezin durun daha kimse gitmez maça..
Kemal - Stada gelmesinler
Basiskele41 - Demek ki gerçek taraftarın maça gelmesi istenmiyor biz de bu sezon ilk defa hafta sonunu evde geçiririz
Efendi - Daha rahat olay çıkarsınlar sahaya insinler diye mi.... bunlar yüzünden nefret ettik türbünden.. düşün artık kocaelisporun yakasından
Kerem - Ertugrul hocayı geri getirin acil
Şirintepeli - Çok zor gelmez
Murat - Eyvah koltuklar gitti
İvero - Onlar olduğu sürece 15 yıldan fazla maçlara gitmiyoruz
Ford Thames - Yankı biz kutahyaya maça gitmistik afyona usaga gittik onlar sakindi seç ucunden birini git
Kac Yasındasın Sen - onlar 89 yılından beri var biz 66 dan beri bu takımın sevdalısıyız,biz ismetpaşada amigo barbo.amigo ibo nun tribunleri costurdugu dönemleri biliriz,onlar kale arkasındaki kucuk bir gruptu ,simdi ayaklar baş olmuş vah Körfezimin haline
Sapanca41 - Stadda 8 farklı tribün var seç beğen al geç bu bahaneleri. Hodri meydanın tribünden kimseye zararı yok kendi kendisini yiyor sadece
Kandıralı 41 - Onlar dediğin tribün 89 yılından beri var. Sizlerin maçlara gitmediği dönemlerde dahi az da olsa o pankart ve Kocaelispor bayrağı her yere onlar sayesinde gidiyor ve Kocaelisporumuzun sesi oluyorlar.. Bilin istedim .
Her Kocaelispor taraftarı yeri geldiğinde Hodri Meydan'dır, nokta. Nettt
Oğuz - Totemmi yapıyorlar,maraton alta inince belki playofa kalırız
Kaan - Üst katta koltuk kalmadı alt katta biraz tepinip kırsınlar. Yazık bunların yeri kale arka maraton altta olurlarsa kimse maraton localarından almaz seneye.
Samet Terzi - Bunlar diye bahsetteğin insanlar bu kulübün cefasını çeken gerçek sahipleridir hitabına dikkat et
Alberado - Alt tarafta daha fazla seyirci var diye iniyorlar.
Sencer Bey - Yönetim müsade etmemeli diyecektim ama ortada bir yönetim de yok.. Zaten muktedir de değiller. Bari koltuklara yazık etmeyin. Aşağıdaki koltukları sökün, yukarıda kırık olan yerlere takın. Yoksa aşağısı da yine göz göre göre kırılacak. Yazık hem kulübe maddi zarar hem de milli servet. Niye bile bile kırılmasını seyrediyorlar!
Hodriii - Bunlar yüzünden kimse gitmiyor maçlara
İzmitli4141414141 - Aynen
İzmitli - Stadın her yeri sayelerinde boş, bol bol gezin durun.
Adalı 54 - Kocaelispora zarar veren bir taraftar grubu kocaelinin aldığı cezalarda onların payı var. aşağı inmişken sahayada atlayın barı maçlar burada oynanmasın millet boşuna işkence çekmesin.
Huzur Çayevi - Yukarı çıkınca millet rahat etmişti maraton altta, daha çok kişi geliyordu, şimdi onlar da gelmeyecek. Hodri meydan bu takımın sırtındaki en büyük kanburdur. Aaa ama neymiş, bağırıyorlarmış, bak sen şuna.
Ru Muz Mu ? - bunlara da hafta sonu trabzon maçında olan olayları gerçekleştirebilecek kapasitede insanlar. kendi aralarında bile rahat duramıyorlar. bunları dağıtmak lav etmek lazım. Alınan cezaların çoğu bunlar yüzünden. bedavacılar ve zararlar çok.
Sadiefe - Niyeki, alttaki koltukları kırdılar üste çıktılar, şimdi de üstteki koltukları kırdılar alta mı iniyorlar yeniden koltukları kırmak için?
Dalga geçer gibi bu kaçıncı böyle, bir aşağı bir yukarı. Yok mu bu şehirde şunlara dur diyecek bir babayiğit? Bıktık artık bunlardan, yeter be kardeşim.
Çarşı41 - daldan dala daldan dalaa, stad boş nasıl olsa
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.