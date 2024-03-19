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19 Mar 2024 - 13:28- Spor G:

Hodri Meydan yeniden maraton alta iniyor

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Kocaelispor taraftar grubu Hodri Meydan, maraton alt tribüne geri dönüyor.

Hayrettin Albayrak
Hayrettin Albayrak Tüm Haberleri
Hodri Meydan yeniden maraton alta iniyor mask
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Kocaelispor’un fanatik taraftar grubu Hodri Meydan, sezon başında aldığı kararla uzun süredir yer aldığı maraton alt tribünden maraton üst tribüne çıkmıştı. Dernek Başkanı Haluk Bozo önceki akşam Kocaeli TV’deki Top Ağlarda programında Göztepe maçıyla birlikte yeniden maraton alt tribüne dönmek için hazırlık yaptıklarını söyledi.

# Kocaeli, kocaelispor

19 Mar 2024 - 13:28 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Hayrettin Albayrak

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(24)
23

Paşalı - En son ilk geldiği yere; kale arkaya gidecek Bozo efendi. Seyyah gibi aşağı yukarı gezip tribün idare edemiyor.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Mart 18:06
19

Akrep41 - stad boş bütün heryeri gezin durun daha kimse gitmez maça..

Yanıtla . 8Beğen . 0Beğenme 19 Mart 16:31
16

Basiskele41 - Demek ki gerçek taraftarın maça gelmesi istenmiyor biz de bu sezon ilk defa hafta sonunu evde geçiririz

Yanıtla . 5Beğen . 1Beğenme 19 Mart 15:33
15

Efendi - Daha rahat olay çıkarsınlar sahaya insinler diye mi.... bunlar yüzünden nefret ettik türbünden.. düşün artık kocaelisporun yakasından

Yanıtla . 12Beğen . 1Beğenme 19 Mart 15:32
26

Şirintepeli - @Kerem 14 nolu yoruma cevabı: Çok zor gelmez

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Mart 18:39
12

İvero - Onlar olduğu sürece 15 yıldan fazla maçlara gitmiyoruz

Yanıtla . 5Beğen . 3Beğenme 19 Mart 15:25
25

Ford Thames - @İvero 12 nolu yoruma cevabı: Yankı biz kutahyaya maça gitmistik afyona usaga gittik onlar sakindi seç ucunden birini git

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Mart 18:18
24

Kac Yasındasın Sen - @İvero 12 nolu yoruma cevabı: onlar 89 yılından beri var biz 66 dan beri bu takımın sevdalısıyız,biz ismetpaşada amigo barbo.amigo ibo nun tribunleri costurdugu dönemleri biliriz,onlar kale arkasındaki kucuk bir gruptu ,simdi ayaklar baş olmuş vah Körfezimin haline

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Mart 18:13
22

Sapanca41 - @İvero 12 nolu yoruma cevabı: Stadda 8 farklı tribün var seç beğen al geç bu bahaneleri. Hodri meydanın tribünden kimseye zararı yok kendi kendisini yiyor sadece

Yanıtla . 2Beğen . 4Beğenme 19 Mart 17:42
21

Kandıralı 41 - @İvero 12 nolu yoruma cevabı: Onlar dediğin tribün 89 yılından beri var. Sizlerin maçlara gitmediği dönemlerde dahi az da olsa o pankart ve Kocaelispor bayrağı her yere onlar sayesinde gidiyor ve Kocaelisporumuzun sesi oluyorlar.. Bilin istedim .

Her Kocaelispor taraftarı yeri geldiğinde Hodri Meydan'dır, nokta. Nettt

Yanıtla . 8Beğen . 6Beğenme 19 Mart 17:12
11

Oğuz - Totemmi yapıyorlar,maraton alta inince belki playofa kalırız

Yanıtla . 9Beğen . 2Beğenme 19 Mart 14:59
10

Kaan - Üst katta koltuk kalmadı alt katta biraz tepinip kırsınlar. Yazık bunların yeri kale arka maraton altta olurlarsa kimse maraton localarından almaz seneye.

Yanıtla . 22Beğen . 1Beğenme 19 Mart 14:57
20

Samet Terzi - @Kaan 10 nolu yoruma cevabı: Bunlar diye bahsetteğin insanlar bu kulübün cefasını çeken gerçek sahipleridir hitabına dikkat et

Yanıtla . 3Beğen . 7Beğenme 19 Mart 16:33
09

Alberado - Alt tarafta daha fazla seyirci var diye iniyorlar.

Yanıtla . 7Beğen . 1Beğenme 19 Mart 14:45
08

Sencer Bey - Yönetim müsade etmemeli diyecektim ama ortada bir yönetim de yok.. Zaten muktedir de değiller. Bari koltuklara yazık etmeyin. Aşağıdaki koltukları sökün, yukarıda kırık olan yerlere takın. Yoksa aşağısı da yine göz göre göre kırılacak. Yazık hem kulübe maddi zarar hem de milli servet. Niye bile bile kırılmasını seyrediyorlar!

Yanıtla . 16Beğen . 1Beğenme 19 Mart 14:29
06

İzmitli - Stadın her yeri sayelerinde boş, bol bol gezin durun.

Yanıtla . 17Beğen . 0Beğenme 19 Mart 14:23
05

Adalı 54 - Kocaelispora zarar veren bir taraftar grubu kocaelinin aldığı cezalarda onların payı var. aşağı inmişken sahayada atlayın barı maçlar burada oynanmasın millet boşuna işkence çekmesin.

Yanıtla . 18Beğen . 3Beğenme 19 Mart 14:19
04

Huzur Çayevi - Yukarı çıkınca millet rahat etmişti maraton altta, daha çok kişi geliyordu, şimdi onlar da gelmeyecek. Hodri meydan bu takımın sırtındaki en büyük kanburdur. Aaa ama neymiş, bağırıyorlarmış, bak sen şuna.

Yanıtla . 30Beğen . 2Beğenme 19 Mart 14:11
03

Ru Muz Mu ? - bunlara da hafta sonu trabzon maçında olan olayları gerçekleştirebilecek kapasitede insanlar. kendi aralarında bile rahat duramıyorlar. bunları dağıtmak lav etmek lazım. Alınan cezaların çoğu bunlar yüzünden. bedavacılar ve zararlar çok.

Yanıtla . 22Beğen . 1Beğenme 19 Mart 14:04
02

Sadiefe - Niyeki, alttaki koltukları kırdılar üste çıktılar, şimdi de üstteki koltukları kırdılar alta mı iniyorlar yeniden koltukları kırmak için?

Dalga geçer gibi bu kaçıncı böyle, bir aşağı bir yukarı. Yok mu bu şehirde şunlara dur diyecek bir babayiğit? Bıktık artık bunlardan, yeter be kardeşim.

Yanıtla . 22Beğen . 0Beğenme 19 Mart 13:57
01

Çarşı41 - daldan dala daldan dalaa, stad boş nasıl olsa

Yanıtla . 22Beğen . 0Beğenme 19 Mart 13:40
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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