Hodri Meydan yeniden maraton alta iniyor

Sencer Bey - Yönetim müsade etmemeli diyecektim ama ortada bir yönetim de yok.. Zaten muktedir de değiller. Bari koltuklara yazık etmeyin. Aşağıdaki koltukları sökün, yukarıda kırık olan yerlere takın. Yoksa aşağısı da yine göz göre göre kırılacak. Yazık hem kulübe maddi zarar hem de milli servet. Niye bile bile kırılmasını seyrediyorlar!