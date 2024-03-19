Büyükşehir’den üniversiteli gençlere aylık 2 bin TL destek

10 BİN ÖĞRENCİYE VERİLECEK
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın seçim beyannamesindeki öğrencilere maddi destek projesi, bu dönem de devam edecek. Doç. Dr. Büyükakın’ın beyannamesinde yer verdiği “Üniversite Öğretim Desteği” ile Kocaeli’de ikamet eden ve ihtiyacı olan toplamda 10 bin öğrenciye her ay 2 bin TL maddi destek sağlanacak. Üniversiteli gençlerin maddi destekten faydalanabilmesi için Büyükşehir Belediyesi’ne başvurması gerekiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.