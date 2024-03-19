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19 Mar 2024 - 13:36- Eğitim G:

Bahçeşehir Koleji’nde 18 Mart Çanakkale Zaferi Anma Töreni

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Bahçeşehir Koleji Kocaeli Kampüsünde, 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi'nin 109. yıldönümü nedeniyle düzenlenen törende şehitler saygıyla anıldı.

Bahçeşehir Koleji’nde 18 Mart Çanakkale Zaferi Anma Töreni mask
Bahçeşehir Koleji’nde 18 Mart Çanakkale Zaferi Anma Töreni
Bahçeşehir Koleji’nde 18 Mart Çanakkale Zaferi Anma Töreni
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Bahçeşehir Koleji Kocaeli Kampüsünde, 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi'nin 109. yıldönümü nedeniyle tören düzenlendi. Tüm öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleşen törende başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitler saygı ve minnetle anıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, Türk Dili ve Edebiyat Öğretmeni Pınar Kortel’in günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Kortel konuşmasında, ‘’Tam 109 yıl önce Mehmetçik, dünyanın en güçlü ordularına siper etti gövdesini. Yedi düvele Çanakkale Geçilmez diyerek tarihin akışını değiştirdi. Bir ulusun yeniden doğuşuydu Çanakkale Deniz Zaferi. O destanın 109. Yılı. İnancı uğruna ölümü göze almış, istiklale aşık bir millet, tarihin akışını değiştirmiştir. Selam olsun Çanakkale şehitlerine, selam olsun Çanakkale gazilerine, selam olsun ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum diyen Mustafa Kemal’e, selam olsun Çanakkale Şehitleri’nin açtığı bu yolda bayrağı devir alıp yürüyen gençlerimize.’’ dedi.

Bahçeşehir Koleji’nde 18 Mart Çanakkale Zaferi Anma Töreni

Tören, Çanakkale Zaferi’ni anlatan ‘Vatanı Vatan Yapan Kale Çanakkale’ oratoryosu; Çanakkale Türküsü seslenişi, mezun öğrencilerin solo performansı, öğrenci performanslarıyla devam etti. Programın sonunda Lise Müdürü Orçun Barış konuşmasında, “18 Mart 1915 günü kazanılan Deniz Zaferiyle büyük orduların gemilerinin bir milletin azmi karşısında galip gelemeyeceği kanıtlandı. Bize bu azmi gururla aşılayan Mustafa Kemal Atatürk’ü ve atalarımızın izinde olan eğitimciler ve gençler olarak yorulmamayı, yılmamayı, her daim özgürlüğümüzün peşinden koşmayı onlardan öğrendik.  Dünyada her yer geçilir belki lakin geçilmez Çanakkale Boğazı, geçilemez.’’ dedi.

Bahçeşehir Koleji’nde 18 Mart Çanakkale Zaferi Anma Töreni
Bahçeşehir Koleji’nde 18 Mart Çanakkale Zaferi Anma Töreni
Bahçeşehir Koleji’nde 18 Mart Çanakkale Zaferi Anma Töreni
Bahçeşehir Koleji’nde 18 Mart Çanakkale Zaferi Anma Töreni
Bahçeşehir Koleji’nde 18 Mart Çanakkale Zaferi Anma Töreni
Bahçeşehir Koleji’nde 18 Mart Çanakkale Zaferi Anma Töreni
Bahçeşehir Koleji’nde 18 Mart Çanakkale Zaferi Anma Töreni
Bahçeşehir Koleji’nde 18 Mart Çanakkale Zaferi Anma Töreni
Bahçeşehir Koleji’nde 18 Mart Çanakkale Zaferi Anma Töreni
Bahçeşehir Koleji’nde 18 Mart Çanakkale Zaferi Anma Töreni

Kaynak: Haber Merkezi

# Kocaeli, HER

19 Mar 2024 - 13:36 Kocaeli/ İzmit- Eğitim --- Okunma

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