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Söğüt: “Körfez’de değer projeler ürettik”

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Körfez Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Şener Söğüt, Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde esnafı gezdi, kolaylıklar diledi

Söğüt: “Körfez’de değer projeler ürettik” mask
Söğüt: “Körfez’de değer projeler ürettik”
Söğüt: “Körfez’de değer projeler ürettik”
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Körfez Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Şener Söğüt, Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan program kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Mahalle mahalle gezen, esnafları ziyaret ederek kolaylıklar dileyen Başkan Söğüt, son olarak Yavuz Sultan Selim Mahallesi’ndeydi. Başkan Söğüt’e ziyaretlerinde AK Parti İlçe Başkanı Nurettin Okudan ve BBP İlçe Başkanı Selim Öztürk ile meclis üyesi adayları da eşlik etti.

                                                              

Söğüt: “Körfez’de değer projeler ürettik”

İSTİŞARE İLE HAREKET EDİYORUZ

Körfez’de çalmadık kapı bırakmayacak şekilde çalışmaları sürdürdüklerini belirten Başkan Şener Söğüt, “Esnafımız da bu kentin can damarı. Geziyoruz, kolaylıklar diliyoruz. Tabi bu ziyaretlerde istişarede bulunup, onların fikir ve önerilerini de alıyoruz. Körfez’de 5 yıla kazandırdığımız hizmet ve eserlerin temelinde istişare yatıyordu. Bundan sonra da bunu devam ettireceğiz” dedi.

Söğüt: “Körfez’de değer projeler ürettik”

Kaynak: Bülten

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19 Mar 2024 - 13:41 Kocaeli/ Körfez (Tütünçiftlik)- Siyaset --- Okunma

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