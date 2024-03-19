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19 Mar 2024 - 13:51- Siyaset G:

Fikri Işık’tan Sezer’e tam destek

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AK Parti Gölcük Belediye Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer, geçmiş dönem Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ile birlikte Nüzhetiye’deydi

Fikri Işık’tan Sezer’e tam destek mask
Fikri Işık’tan Sezer’e tam destek
Fikri Işık’tan Sezer’e tam destek
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Gölcük Belediye Başkanı ve AK Parti Gölcük Belediye Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer, yerel seçim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Saha çalışmaları kapsamında mahalle köy ziyaretlerine de büyük önem veren Sezer, Nüzhetiye’de hemşehrileri ile bir araya geldi. Birliktelikte Sezer’e eşlik eden geçmiş dönem Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ise, Nüzhetiyeliler’den Cumhur İttifakı’na güçlü destek istedi.

Fikri Işık’tan Sezer’e tam destek

 

TEK GAYEMİZ HİZMET

Birliktelikte vatandaşlarla sohbet eden Sezer, yeni dönemde hayata geçirilecek projeler ve belediye hizmetleri hakkında bilgi verdi. Sezer, “Bizler, bir kardeşiniz ve Gölcük’ün bir çocuğu olarak Allah rızası için gece gündüz demeden ilçemize mahallelerimize hizmet etmek için gayret ediyoruz. Hiçbir hesap içerisine girmeden buralara bir eser bırakma çabası içindeyiz. 31 Mart’ta da sizlerden destek istiyorum” dedi.

Fikri Işık’tan Sezer’e tam destek

 

ALİ YILDIRIM SEZER İLE TAMAM İNŞALLAH

Daha sonra söz alan Fikri Işık ise, “Seçim çalışmalarımıza durmadan duraksamadan, gece gündüz Kocaeli’mizin her ilçesinde devam ediyoruz. Çünkü biz 'Aşk ile koşan yorulmaz' diyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın davasının neferleriyiz. Gölcük’te durmak nedir bilmeden çalışan, 31 Mart'ta Cumhur İttifakı adayımız Ali Yıldırım Sezer ile tamam inşallah" diye konuştu.

Fikri Işık’tan Sezer’e tam destek

Kaynak: BÜLTEN

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19 Mar 2024 - 13:51 Kocaeli/ Gölcük- Siyaset --- Okunma

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