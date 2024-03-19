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19 Mar 2024 - 14:16- Spor G:

Recep Durul: Üçüncü olmak elimizde, kötü gidişatı durdurmak için çalışacağız

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Kocaelispor’da Engin Koyun’un bırakma kararının ardından toplanan yönetim kurulunda Recep Durul’un başkanlığa vekalet etmesi kararlaştırıldı. Durul sezon sonunda yapılacak olağanüstü genel kurula kadar bu görevi yapacak.

Gökhan Beşiktaş
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Recep Durul: Üçüncü olmak elimizde, kötü gidişatı durdurmak için çalışacağız mask
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BAŞKA TALİPLİ ÇIKMADI

Engin Koyun’un G.Birliği maçının ardından bırakma kararı alması sonrasında Kocaelispor Yönetim Kurulu önceki gün geçici başkanı belirlemek için bir araya geldi. Yurt dışında bulunan Ahmet Arık dışında tüm yönetim kurulu üyeleri Brunga Tesisleri’nde gerçekleşen toplantıya katılım sağladı. Engin Koyun da toplantıdaydı. Toplantıda Başkan Engin Koyun’un istifası kabul edilirken Recep Durul’un başkanlığa vekalet etmesine karar verildi. Durul dışında talipli çıkmadı. Tüm yönetim kurulu üyeleri Recep Durul’a destek verdi.

KULÜP BİLGİLENDİRME YAPTI

Kulüpten yapılan açıklama şöyle: “Bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Engin Koyun'un istifasının kabulüne ve bilahare tarihi duyurulacak olan yeni Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a kadar Yönetim Kurulu Başkanı olarak vekaleten Sayın Recep Durul'un belirlenmesine karar verildiğini kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız. Sayın Engin Koyun'a kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, vekaleten yeni Yönetim Kurulu Başkanımız olarak belirlenen Sayın Recep Durul'a yeni görevinde sonsuz başarılar dileriz.”

“ÜÇÜNCÜ OLMAK ELİMİZDE”

Bu arada Recep Durul ilk mesajını verdi. Durul camia olarak geriye kalan süreci en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini söyledi. Yakında kentin dinamikleriyle tek tek bir araya gelerek fikir alışverişlerinde bulunacaklarını söyleyen Recep Durul, “İçinde bulunduğumuz kötü durumdan bir an önce çıkmak istiyoruz. Kafamda acil olarak yapmak istediğim birkaç mesele var. Tüm bunları istişare ile yapacağız. Bu süreçte camia olarak tek yürek olmalıyız. Üçüncü olmak hala elimizde. Yönetimdeki arkadaşlarımızla birlikte kötü gidişatın son bulması için çabalayacağız” dedi.

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19 Mar 2024 - 14:16 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Gökhan Beşiktaş

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