Kapları küf tutan peynirlerin satılmasına tepki

Gıda sağlığı ile ilgili uyarılarda bulunan ‘Denetle’, Kocaeli’de Şok markette çekilen fotoğrafları paylaştı. İki peynir markasının kaplarının üzerlerinin küf tuttuğu görüldü. Peynir sularının akması sonucu kutuların üzerinde küf olduğu düşünüldü. İnsan sağlığını tehlikeye atan ürünlerin bu şekilde satışı tepki gördü.

Denetle fotoğrafları, “Kocaeli Şok Market'te küflenmiş peynirler reyonlarda alıcısını bekliyor. Vatandaşın iddiasına göre peynirler satın alınacak durumda değil, sürekli böyle küf içinde.” diye paylaştı.

Kaynak: HABER MERKEZİ