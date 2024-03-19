Kapları küf tutan peynirlerin satılmasına tepki

Gıda sağlığı ile ilgili uyarılarda bulunan ‘Denetle’, Kocaeli’de Şok markette çekilen fotoğrafları paylaştı. İki peynir markasının kaplarının üzerlerinin küf tuttuğu görüldü. Peynir sularının akması sonucu kutuların üzerinde küf olduğu düşünüldü. İnsan sağlığını tehlikeye atan ürünlerin bu şekilde satışı tepki gördü.
Denetle fotoğrafları, “Kocaeli Şok Market'te küflenmiş peynirler reyonlarda alıcısını bekliyor. Vatandaşın iddiasına göre peynirler satın alınacak durumda değil, sürekli böyle küf içinde.” diye paylaştı.
Kaynak: HABER MERKEZİ
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Huzur Çayevi - Son kullanma tarih geçmiş ürün de satıyorlardı, bakanlığa şikayet ettim, cevapları; o ürünlere rastlanılamadığı yönünde oldu. Ne dicen şimdi, ne yapacaksın yani?
Emekli - KOCAELI TICARET MD. BU FIRMAYA YAPTIRIM UYGULAYACAKMISIN. YOKSA BU SEHIR HALKININ BU VE BUNA BENZER GIDALARIN TUKETIMINE BU SEKILDE RIZA MI GOSTERECEKSIN.KBB BASKANI ZABITAN DENETLEME YAPIYORMU.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.