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19 Mar 2024 - 14:38- Gündem G:

Kapları küf tutan peynirlerin satılmasına tepki

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Kocaeli’de, Şok markette satışa sunulan peynirlerin kaplarının üzerinin küf tuttuğu görüldü. Peynirlerin bu şekilde satışa sunulması tepki yarattı.

Kapları küf tutan peynirlerin satılmasına tepki mask
Kapları küf tutan peynirlerin satılmasına tepki
Kapları küf tutan peynirlerin satılmasına tepki
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Gıda sağlığı ile ilgili uyarılarda bulunan ‘Denetle’, Kocaeli’de Şok markette çekilen fotoğrafları paylaştı. İki peynir markasının kaplarının üzerlerinin küf tuttuğu görüldü. Peynir sularının akması sonucu kutuların üzerinde küf olduğu düşünüldü. İnsan sağlığını tehlikeye atan ürünlerin bu şekilde satışı tepki gördü.

Kapları küf tutan peynirlerin satılmasına tepki

Denetle fotoğrafları, “Kocaeli Şok Market'te küflenmiş peynirler reyonlarda alıcısını bekliyor. Vatandaşın iddiasına göre peynirler satın alınacak durumda değil, sürekli böyle küf içinde.” diye paylaştı.

Kapları küf tutan peynirlerin satılmasına tepki

Kaynak: HABER MERKEZİ

# Kocaeli

19 Mar 2024 - 14:38 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Huzur Çayevi - Son kullanma tarih geçmiş ürün de satıyorlardı, bakanlığa şikayet ettim, cevapları; o ürünlere rastlanılamadığı yönünde oldu. Ne dicen şimdi, ne yapacaksın yani?

Yanıtla . 6Beğen . 0Beğenme 19 Mart 15:11
01

Emekli - KOCAELI TICARET MD. BU FIRMAYA YAPTIRIM UYGULAYACAKMISIN. YOKSA BU SEHIR HALKININ BU VE BUNA BENZER GIDALARIN TUKETIMINE BU SEKILDE RIZA MI GOSTERECEKSIN.KBB BASKANI ZABITAN DENETLEME YAPIYORMU.

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 19 Mart 15:05

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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