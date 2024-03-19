Kocaman: "Ramazan paylaştıkça güzelleşiyor"

GELENEKSEL İFTARA KATILIM SAĞLADI
Yerel seçime kısa zaman kalırken Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, hemşehrileriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Kocaman, beraberindeki AK Parti Kartepe İlçe Kadın Kolları Başkanı Elif Durmuş ile birlikte Derbent Mahallesi’nde düzenlenen geleneksel iftar programına katıldı.
YATIRIMLAR HAKKINDA BİLGİ VERDİ
Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, istek ve talepleri dinlerken, yeni dönemde yapılacak yatırımlar hakkında bilgi verdi. Kocaman, “Derbent Ortaokulu’muzun 25’inci geleneksel iftar programında kıymetli öğretmenlerimiz, velilerimiz ve sevgili öğrencilerimizle orucumuzu açtık. Rabbim sofralarımıza bereket getirsin, oruçlarımızı ve ettiğimiz dualarımızı kabul eylesin” dedi.
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.