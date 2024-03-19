Tutuş: “Yeni bir İzmit için var gücümüzle çalışacağız"

Yoğun seçim çalışmalarına devam eden Cumhur ittifakı İzmit Belediyesi Başkan adayı Muharrem Tutuş, saat mefhumu gözetmeksizin çalışmalarını sürdürüyor. Gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında, önceki dönemlerde teşkilatlarda çeşitli görevlerde bulunmuş isimler ile bir araya gelerek istişarelerde bulunmayı ihmal etmiyor.

HAYAL BİLE EDEMEZLER

Gerçekleşen istişare toplantısında konuşan Başkan Adayı Muharrem Tutuş, “Dün olduğu gibi bugün de, bu davaya gönül vermiş tüm arkadaşlarımızla birlikte yol yürümeye, İzmit’imizi kalkındırmaya ve hayal bile edilemeyecek hizmetleri kazandırmaya devam edeceğiz.

YOLUMUZ BİRLİK VE BERABERLİK

Bizim yolumuzda her zaman birlik ve beraberlik vardır. Partimiz bir hizmet hareketi ışığında filizlenerek bugün koskoca bir çınar haline geldi. Bu günlere gelmesindeki en önemli faktör, birlik ve beraberliğimizdir. Zor zamanlarda birbirimize kenetlenerek, birbirimize sahip çıkmamızdır.

VEBALİMİZİN OLDUĞUNU UNUTMAYACAĞIZ

Şimdi söz konusu olan yaşadığımız kent. Ziyana uğramış 5 yıl söz konusu. 1 Nisan itibariyle, hem kaybedilen yılların telafisini yapacağız, hem de yeni bir İzmit oluşturmak için var gücümüzle çalışacağız. Bizlere güvenen ve inanan milletimize karşı vebalimizin olduğunu unutmayacağız. Bu anlamda, durmadan yorulmadan çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sizlerin desteği ve katkısı bizler için çok önemli. Bu anlamda her zaman yanımızda oldunuz. Aynı yolda daha emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. " dedi

Kaynak: Bülten