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19 Mar 2024 - 14:48- Siyaset G:

Tutuş, Seçim zamanı başkan olduğunu hatırlayanlar; İzmitlilere hiç samimi gelmiyor

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Cumhur ittifakı İzmit Belediyesi Başkan adayı Muharrem Tutuş, İzmit İstiklal Caddesi'nde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Tutuş, "Hemşerilerimizin sıcak ve samimi muhabbetleri, enerjimize enerji katıyor" dedi

Tutuş, Seçim zamanı başkan olduğunu hatırlayanlar; İzmitlilere hiç samimi gelmiyor mask
Tutuş, Seçim zamanı başkan olduğunu hatırlayanlar; İzmitlilere hiç samimi gelmiyor
Tutuş, Seçim zamanı başkan olduğunu hatırlayanlar; İzmitlilere hiç samimi gelmiyor
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Yoğun seçim çalışmalarına devam eden Cumhur ittifakı İzmit Belediyesi Başkan adayı Muharrem Tutuş, ziyaret programları kapsamında, İzmit İstiklal Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlar ile buluştu. Başkan adayı Tutuş'a; AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır,  Prof.Dr. Sadettin Hülagü, İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, Kadın Kolları Başkanı Pınar Atabay, Gençlik Kolları Başkanı Köksal Gümüş ve partililer eşlik etti.

Tutuş, Seçim zamanı başkan olduğunu hatırlayanlar; İzmitlilere hiç samimi gelmiyor

"YALANI REHBER EDİNMEDİK"

Ziyaretlerde esnaf ve vatandaşlar ile sohbet eden Muharrem Tutuş: " Vatandaşlarımızın gönlüne girmek için biz yalanı rehber edinmiyoruz. Samimiyetimiz ışığında kalpten kalbe büyüyen sevgimiz, İzmit’imizi yönetirken rehberimiz olacak. Sevgi, saygı, hoşgörü ve muhabbetle İzmit'imizde ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. Güler yüzlü esnaflarımıza ve hemșehrilerimize ilgi ve desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimizin sıcak ve samimi muhabbetleri, enerjimize enerji katıyor.

Tutuş, Seçim zamanı başkan olduğunu hatırlayanlar; İzmitlilere hiç samimi gelmiyor

"İZMİTLİLER TÜM GERÇEKLERİ GÖRDÜ"

Biz sahada ne yaşıyorsak, nasıl bir ilgiyle karşılanıyorsak onu yansıtıyoruz. Bizim samimiyetimizde kurgu yok. Milletimizin görüşüne her zaman saygılı olduk, saygı duyduk. Biliyoruz ki, sandıktan zaferle çıkmak yalnız milletimizin gönlüne girmekten geçer. Bu sebeple; yalan, iftira, hakaret ve saldırılara maruz kalsakta, biz işimize bakıyoruz. Kendiyle bile geçinemeyen biriyle kavgaya tutuşmak bizim için zaman kaybı.  İzmitliler 5 yıl boyunca tüm gerçekleri gördüler. Seçim gelince başkan olduğunu hatırlayanlar, samimi gelmiyor” dedi.

Tutuş, Seçim zamanı başkan olduğunu hatırlayanlar; İzmitlilere hiç samimi gelmiyor
Tutuş, Seçim zamanı başkan olduğunu hatırlayanlar; İzmitlilere hiç samimi gelmiyor
Tutuş, Seçim zamanı başkan olduğunu hatırlayanlar; İzmitlilere hiç samimi gelmiyor
Tutuş, Seçim zamanı başkan olduğunu hatırlayanlar; İzmitlilere hiç samimi gelmiyor

Kaynak: Haber Merkezi

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19 Mar 2024 - 14:48 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

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