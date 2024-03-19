Arkadaşına kızıp sahayı terk ettiler

EMRE ŞEN’İN İKİZİ DE SAHADAN ÇIKTI

Körfez GB ile Karamürselspor arasında oynanan Süper Amatör Lig Play-Off maçında sahalarımızda ender görülen bir durumla karşılaşıldı. Esentepe Stadı’nda oynanan iki takım içinde çok önemli taşıyan maçta, Karamürselspor, 15.dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Bu golden sonra 30.dakikada Körfez GB, rakip ceza sahasının dışında serbest atış kazandı. Atıştan önce Karamürselspor kalecisi Mehmet Öztürk, atışın yeri konusunda hakeme itirazda bulundu. Körfez GB oyuncusu Emre Şen de, kaleci Mehmet Öztürk’e tepki gösterip, üzerine yürüdü. Körfez GB’li Emre Şen’i takım arkadaşı Umut Doğan sakinleştirmek istedi. Bu kez de Emre Şen, Umut Doğan’a tepkiliydi. Tartışma büyüyünce arkadaşına kızan Emre Şen, sahayı terk etti. Aynı takımda oynayan ikizi Yunus Şahin de kardeşi ile birlikte soyunma odasına gitti. Herkesin şaşkınlıkla izlediği bu olaydan sonra Körfez GB, sahadan çıkan ikiz kardeşlerin yerine oyuna Efe Altuk ile Haydar Emre’yi aldı, maçta kaldığı yerden devam etti. Maçı deplasmanda oynayan Karamürselspor 1-0 kazandı.

İKİZ FUTBOLCULAR- Körfez GB’nin ikizleri Emre ve Yunus Şen, arkadaşlarına kızıp, maçı bıraktılar.