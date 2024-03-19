Başkan Büyükakın’dan sağlık çalışanlarına; “Allah sizleri başımızdan eksik etmesin”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, zaman ve mekân mefhumu gözetmeksizin insan sağlığı için çalışan sağlık kahramanlarımızı biran olsun unutmuyor. Bu bağlamda Büyükşehir, 14 Mart Tıp Bayramı’na istinaden sağlık çalışanlarını iftar etkinliğinde buluşturdu. İftar etkinliğinde hekim ve sağlık çalışanları ile bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Sizlerin hakkı ödenmez. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin” dedi.

YOĞUN KATILIM

Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşen birlikteliğe Başkan Büyükakın’ın yanı sıra AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Kocaeli Üniversitesi Rektör Yrd. Prof. Dr. Ercüment Çiftçi, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil İbrahim Dokuzlar, MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, MHP İzmit İlçe Başkanı Kemal Okur, BBP İl Başkanı Kaan Şengil, hekim ve sağlık çalışanları katıldı.

BAŞKANDAN EN GENÇ HEKİME ÇİÇEK

Sağlık çalışanlarını selamlayarak ramazanlarını tebrik eden Başkan Büyükakın, “Sizlerin hakkı ödenmez. Pandemi döneminde sizler olmasaydınız Türkiye zorlu şartları aşamazdı. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin, nice bayramlara erdirsin. Bugün 18 Mart olması sebebiyle Çanakkale savaşında hayatını kaybeden şehitlerimizi ve başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmetle ve minnetle anıyorum. Onların aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz. Sizlere de hayırlı hizmetler yolunda başarılar diliyor, ailenizle birlikte nice ramazanları ve bayramları huzur içinde görmenizi diliyorum” dedi. Daha sonra Başkan Büyükakın, İzmit İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde görevli en genç hekim Tuğba Korkmaz’a hediye takdim ederken, İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan da Başkan Büyükakın’a ev sahipliğinden ötürü hediye ve çiçek takdiminde bulundu.

“MESLEKTAŞLARIMIN BAYRAMINI KUTLUYORUM”

Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan ise sağlık çalışanlarına desteklerini esirgemeyen Başkan Büyükakın’a teşekkür ederek, “Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız en büyük destekçimiz oldu. En kötü anımızda ve özellikle pandemi döneminde bizim yanımızdaydı. Bu güzel organizasyona ev sahipliği yapan belediye başkanımıza ve ekibine saygılarımı sunuyorum. Zaman ve mesai kavramı gözetmeden olağanüstü şartlarda özveriyle görev yapan meslektaşlarımı saygıyla selamlıyorum. Bu vesileyle hekimlerimizin ve bütün sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyorum” dedi.

EN KIDEMLİ DOKTOR UNUTULMADI

AK Parti Milletvekili Sadettin Hülagü ise yaptığı konuşmada, “Sağlık alanında çalışmak zor ve çileli bir yolculuktur. Sağlık çalışanı yeri gelir hastanın annesi olur, yeri gelir babası olur, yeri gelir kardeşi olur. Hizmetlerinizden dolayı ne sizlere ne kadar teşekkür etsek az. Hepinizin 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyorum” ifadelerini kullandı. Daha sonra Hülagü, Karamürsel Devlet Hastanesi’nde görev yapan ve meslekte 40. yılını dolduran Kıdemli Uzm. Dr. Adnan Canveren’e çiçek takdiminde bulundu.

Kaynak: BÜLTEN