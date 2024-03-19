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19 Mar 2024 - 15:53- Asayiş G:

Zam talebini kabul etmeyen kiracısını bacağından vurdu

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Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, Zeki T. kiraya verdiği iş yeri için zam talebini kabul etmeyen Selçuk Y.’yi tabanca ile ateş ederek bacağından vurdu.

Binali Aslan
Binali Aslan Tüm Haberleri
Zam talebini kabul etmeyen kiracısını bacağından vurdu
Zam talebini kabul etmeyen kiracısını bacağından vurdu
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Olay öğle saatlerinde, Yarımca Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Zeki T. kiracısının olduğu iş yerine geldi. İddiaya göre, Zeki T. kira ücreti için zam talebinde bulundu. Zeki T. ile yüksek olan kira artışını kabul etmeyen Selçuk Y. arasında tartışma çıktı.

ARACINDAN SİLAHINI ALIP KİRACISINI BACAĞINDAN VURDU

İş yerinden çıkarak aracında bulunan tabancasını alıp geri dönen Zeki T. silahını ateşleyerek kiracısı Selçuk Y.’yi bacağından vurdu. Cep telefonunu olay yerinde düşüren Zeki T. otomobiline binerek İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gidip teslim oldu.

Zam talebini kabul etmeyen kiracısını bacağından vurdu

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Sağ bacağından yaralanan Selçuk Y. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Zam talebini kabul etmeyen kiracısını bacağından vurdu

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Polis olay yerinde incelemelerde bulundu. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda Zeki T.’nin aracıyla iş yerine geldiği bir süre sonra otomobiline bindiği ve ardından da tekrar geri döndüğü anlar görülüyor.

# polis, ilçe

19 Mar 2024 - 15:53 Kocaeli/ Körfez (Tütünçiftlik)- Asayiş --- Okunma

Mahreç  Binali Aslan

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