Zam talebini kabul etmeyen kiracısını bacağından vurdu

Olay öğle saatlerinde, Yarımca Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Zeki T. kiracısının olduğu iş yerine geldi. İddiaya göre, Zeki T. kira ücreti için zam talebinde bulundu. Zeki T. ile yüksek olan kira artışını kabul etmeyen Selçuk Y. arasında tartışma çıktı.
ARACINDAN SİLAHINI ALIP KİRACISINI BACAĞINDAN VURDU
İş yerinden çıkarak aracında bulunan tabancasını alıp geri dönen Zeki T. silahını ateşleyerek kiracısı Selçuk Y.’yi bacağından vurdu. Cep telefonunu olay yerinde düşüren Zeki T. otomobiline binerek İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gidip teslim oldu.
TEDAVİ ALTINA ALINDI
Sağ bacağından yaralanan Selçuk Y. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Polis olay yerinde incelemelerde bulundu. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda Zeki T.’nin aracıyla iş yerine geldiği bir süre sonra otomobiline bindiği ve ardından da tekrar geri döndüğü anlar görülüyor.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.