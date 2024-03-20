T.C.GEBZE 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2022/416

Karar No : 2023/634

Tehdit suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 26/10/2023 tarihli ilamı ile 3.000 TL Adli Para Cezasıile Cezalandırılan Mufaddı ve Nafila oğlu, 01/01/1996 DEYRİZOR doğumlu ZUHER ELALİ tüm aramalara rağmen bulunamamış, karar emri tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 maddesi gereğince hüküm özetinin Kocaeli ili İnternet Haber Sitesi ile Gebze ilçesinde yayınlanan gazetelerin birinde ilanen tebliğine,

Kararın tebliğ tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde mahkememize verilecek dilekçeyle veya mahkememiz zabıt katibine tutanakla tevsik olunacak ve hakim tarafından onaylanacak beyanla, mahkememiz yargı sınırları dışında bulunanların ise en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek veya zabıt katibine beyanda bulunarak istinaf isteminde bulunabileceği, Sanık tarafından hakkında verilen kararla ilgili süresi içerisinde yasa yollarına başvurulmaması halinde hükmün kesinleşeceği açıklanıp, Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 15/03/2024