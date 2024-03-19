İzmit’te o yol 10 gün kapalı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre 20 Mart Çarşamba günü (yarın) itibariyle inşa çalışmaları başlayan Alikahya Tramvay Hattı için her iki cadde de trafiğe kapatılacak. Caddeler 30 Mart itibariyle yeniden trafiğe açılmış olacak. Yayaların ve sürücülerin bölgede trafik işaretçilerine ve uyarı levhalarına dikkat etmeleri gerekiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.