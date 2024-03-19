İzmit’te o yol 10 gün kapalı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre 20 Mart Çarşamba günü (yarın) itibariyle inşa çalışmaları başlayan Alikahya Tramvay Hattı için her iki cadde de trafiğe kapatılacak. Caddeler 30 Mart itibariyle yeniden trafiğe açılmış olacak. Yayaların ve sürücülerin bölgede trafik işaretçilerine ve uyarı levhalarına dikkat etmeleri gerekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi