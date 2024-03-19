Gençler sordu Ömeroğlu cevapladı

AK Parti Dilovası Belediye Başkan Adayı Ramazan Ömeroğlu, toplumun her kesiminden vatandaşlarla buluşmalarına devam ediyor. AK Parti Dilovası Gençlik Kolları Başkanı Ömer Erdoğan ve yönetimi tarafından hazırlanan “Gençlik Sofrası” programının konuğu olan AK Parti Dilovası Belediye Başkan adayı Ramazan Ömeroğlu, hem projelerini aktardı, hem de gençlerin sorularını yanıtladı. Programa AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, Genel Merkez Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Osman Ertuğrul Yörük, İl Gençlik Kolları Başkanı Çağatay Çağlayan, Dilovası Gençlik Kolları Başkanı Ömer Erdoğan, SKM Başkanı Veysi Akyol, meclis üyesi adayları ve gençler katıldı.

GENÇ KARDEŞLERİMİZİN DESTEĞİNİ BEKLİYORUZ

Programın açılış konuşmasını yapan Dilovası Gençlik Kolları Başkanı Erdoğan, “ Türkiye’nin siyasi tarihine baktığınızda gençlere bu kadar önem veren, gençlerin önünün bu kadar açıldığı ve aktif siyasette görev verildiği bir döneme daha rastlayamazsınız. Kurucu genel başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın gençlere verdiği önem ortadadır. Geçmişte AK Parti gençlik teşkilatlarında görev alıp da, ilerleyen süreçte gerek mecliste ve gerekse yerel yönetimlerde söz sahibi olan çok sayıda büyüğümüz ve arkadaşımız bulunmaktadır. Siyaset sabır işidir. Sabretmeyi bilmemiz gerekiyor. Biz AK Gençlik olarak Dilovalı genç kardeşlerimizin desteğini bekliyoruz. Yaklaşan 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde sizlerin karşısına çıktık. Adayımız Ramazan Ömeroğlu ile gençlerimizi buluşturmak istedik. Şimdi sizler merak ettiklerinizi, Dilovası’nın geleceğine dair düşünce ve beklentilerinizi adayımız Ramazan Ömeroğlu’na sorarak kafanızda ki soruların cevaplarını bulabilirsiniz.” dedi.

BERABER YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Daha sonra konuşan İlçe Başkanı Yıldırım ise yaptığı konuşmasında “AK Parti, gençlerimizin derdiyle dertlenen gençlerimizin problemlerine merhem olmak için 22 yıldır her türlü çalışmayı gençlerimiz için yaptı ve yapmaya devam ediyor. İnanıyorum ki gençlerimizle 31 Mart’ta, yaklaşık 22 yıldır gençleri her daim yol arkadaşı olarak ilk plana yerleştiren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yine bir ve beraber yürümeye devam edeceğiz. Sizlerin hayali olan büyük ve güçlü Türkiye’yi, sizlerin hayali olan güçlü Dilovası’nı belediye başkan adayımız Ramazan Ömeroğlu ile hep birlikte inşa edeceğiz. Gençlerden ricam Dilovası ve geleceğinize sahip çıkın.” dedi.

PROJELERİNİ GENÇLERLE PAYLAŞTI

Programda son olarak konuşan Ömeroğlu ise konuşmasında Dilovası’nın geleceğine dair vizyonunu ve gençler için planladığı projeleri anlattı. Özellikle eğitim, istihdam, spor ve kültürel aktiviteler konularında gençlerin beklentilerine yönelik projeler geliştirdiğini vurgulayan Ömeroğlu, genç işsizlikle mücadele, genç girişimciliği destekleme ve gençlerin sosyal hayata aktif katılımlarını sağlayacak projelerinin de hayata geçeceğini belirtti. Seçim sürecinde bir araya geldiği gençlerin enerjisi ve ideallerinden etkilendiğini, onların sesine her zaman kulak vereceğini ve Dilovası’nı gençlerle birlikte daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için çalışacağını söyleyerek gençlerden destek istedi.

GENÇLERİN DÜŞÜNCELERİNİ DİNLEDİ

Konuşmaların ardından Ömeroğlu ve beraberindekiler, gençlerin sorularını yanıtlayarak beklentilerini ve düşüncelerini dinledi.

Kaynak: BÜLTEN