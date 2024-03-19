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19 Mar 2024 - 16:09- Siyaset G:

Kocaman: "Belediye başkanlığı makamı bir hizmet makamıdır"

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Ataevler Mahallesi’nde hemşehrileriyle bir araya gelen Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, “Belediye başkanı makamı bir hizmet makamıdır” diyerek Kartepe için durmadan çalıştıklarını belirtti.

Kocaman: "Belediye başkanlığı makamı bir hizmet makamıdır" mask
Kocaman: "Belediye başkanlığı makamı bir hizmet makamıdır"
Kocaman: "Belediye başkanlığı makamı bir hizmet makamıdır"
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ARA VERMEDEN ÇALIŞIYOR

Kartepe Belediye Başkanı, AK Parti ve Cumhur İttifakı Kartepe Belediye Başkan Adayı Av.M.Mustafa Kocaman, yerel seçim çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Başkan Kocaman, beraberinde İlçe Gençlik Kolları Başkanı Nihat Erim Dizdaroğlu ile birlikte Ataevler Mahallesi’nde hemşehrileriyle bir araya geldi. 

Kocaman:

HİZMET MAKAMI GÖRÜYORUZ”

Vatandaşlarla buluşmasında konuşan Kocaman, “2019 seçimleri sonrasında göreve gelmemizin ardından her fırsatta hemşehrilerimizle buluştuk. Özellikle gençlerle bir araya geldiğimiz zamanlarda onların bakış açılarından yeni fikirler türettik. Gençler bizlere farklı bakış açıları kazandırdı. Belediye başkanı makamını bir hizmet makamı olarak görüyoruz” dedi.

“KENT ÇARŞISI YAPACAĞIZ”

Son beş yıl içerisinde 1300 nikah kıydığını belirten Kocaman, “Aile çok önemlidir. Aileden daha kıymetli hiçbir şey yoktur. Ülkemizin birlik ve beraberliği ailelerle mümkündür. Kartepe genelinde yeni dönemde de yatırımlarımız devam edecek. Ataevler Kent Çarşısı’nı yeni dönemde yapacağız. 3571 metrekare alan üzerinde olacak” açıklamasında bulundu.

Kocaman:

“KAPALI YÜZME HAVUZU YAPACAĞIZ”

Sözlerine devam eden Kocaman, “Kartepemiz şehre çok yakın. Balaban ve Nusretiye Mahallelerinde bisiklet yolu tamamlandı. Yeni dönemde yoğun şekilde bisiklet yolu açma çalışmalarımız devam edecek. Kartepe bisiklet kullanımına çok elverişlidir. Kapalı yüzme havuzunun ikincisini Kocaeli Büyükşehir Belediyemizle birlikte Ertuğrulgazi Mahallesi’nde yapacağız” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bülten

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19 Mar 2024 - 16:09 Kocaeli/ Kartepe- Siyaset --- Okunma

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