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19 Mar 2024 - 16:10- Gündem G:

Çolakoğlu Metalurji, 23 Nisan bilgi yarışması düzenliyor

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Çolakoğlu Metalurji, 2. Geleneksel 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Bilgi Yarışmasını “Çevre ve Sürdürülebilirlik” Temasıyla Düzenliyor

Çolakoğlu Metalurji, 23 Nisan bilgi yarışması düzenliyor mask
Çolakoğlu Metalurji, 23 Nisan bilgi yarışması düzenliyor
Çolakoğlu Metalurji, 23 Nisan bilgi yarışması düzenliyor
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Dilovası Kaymakamlığı ve Dilovası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile gerçekleştirilen bilgi yarışmasında, Dilovası’nda bulunan 12 ilköğretim okulunda öğrenim gören 4. sınıf öğrencileri yarışacak. Geleneksel hale gelen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Bilgi Yarışması’nın 2024 teması ise “ Çevre ve Sürdürülebilirlik”.

Türkiye’nin lider yassı çelik üreticisi Çolakoğlu Metalurji, öncelikle üretim merkezinin bulunduğu Dilovası ve Kocaeli’de olmak üzere, topluma fayda sağlayacak projeler geliştirmeye devam ediyor. Geçen sene ilki gerçekleştirilen bilgi yarışmasıyla bölgede önemli bir projeye imza atan Çolakoğlu Metalurji, projeyi geleneksel hale getirerek bu yıl ikinci kez “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Bilgi Yarışması” düzenliyor. 

Çolakoğlu Metalurji, 23 Nisan bilgi yarışması düzenliyor

Dilovası Kaymakamlığı ve Dilovası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen yarışmanın ön eleme turu 18 Nisan Perşembe günü, final turu ise 25 Nisan Perşembe günü gerçekleşecek. Finalinin Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleşeceği bilgi yarışmasına ilkokulların 4. sınıf öğrencileri katılacak. Bu yılın teması olan çevre ve sürdürülebilirlik, soruların kapsamlarına da yansıyacak, böylece gençlerin bu önemli konular hakkında bilgi sahibi olmaları teşvik edilecek.

Çolakoğlu Metalurji bu sene yarışmada birinci olan takıma laptop, ikinci olan takıma tablet, üçüncü takıma ise bisiklet hediye edecek. Ayrıca yarışmaya katılan tüm öğrencilere, çevre bilincinin genç nesiller arasında yayılmasına katkı sağlamak amacıyla bu yılın temasına uygun enerjisini üreten ev verilecek.

Çolakoğlu Metalurji, 23 Nisan bilgi yarışması düzenliyor

Kazım Selim Özkan: “Geleceğimizin teminatı gençlere destek önceliğimiz”

Çolakoğlu Metalurji İnsan Kaynakları, Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü Kazım Selim Özkan, ikinci kez gerçekleşen yarışma ile ilgili: "Dilovası Bölgesi'nde gerçekleştirdiğimiz tüm sosyal sorumluluk projelerinde, toplumun gelişimi hedefiyle çalışıyoruz. Çevre ve sürdürülebilirlik konularını çocuklarımıza ve gençlerimize aktarmak ve onların bilinçlenmesini sağlamak amacıyla bu yıl bilgi yarışmamızı bu tema üzerinden gerçekleştiriyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimizin bu konularda bilinçlenmesi, çevre dostu bir gelecek için çok önemli" dedi.

 

Kaynak: Haber Merkezi

# Kocaeli, ilçe, Türkiye, sosyal, çevre

19 Mar 2024 - 16:10 Kocaeli/ Dilovasi- Gündem --- Okunma

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