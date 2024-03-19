“Emeklileri yılda 4 kere ikramiye ödenmeli”

Tüm Emekliler Sendikası Kocaeli Temsilciği, Belediye İş Hanı önünde basın açıklamasında bulundu. Açıklamaya CHP Kocaeli Milletvekili Harun Yıldızlı, Birleşik Emekliler Sendikası Kocaeli Temsilcisi İhsan Deniz, siyasi parti temsilcileri ve emekliler katıldı.
EMEKLİNİN NASIL EÇİNEBİLDİĞİNİ HESAPLAMAK MATEMATİK PROBLEMİ
Hüseyin Macit açlık sınırı 20 bin 834 lira, yoksulluk sınırının ise 60 bin 757 lira olduğunu belirterek, “Bu hayat pahalılığında, her üç emekliden ikisinin 10 bin lira aldığı biliniyor. Bu durumda emeklilerin nasıl geçinebildiğini hesaplamak, yüzyıllardır çözülemeyen matematik probleminden zordur. Denklem açıktır. 4 kişilik çekirdek ailenin sadece mutfak gideri açlık sınırıdır. Temel ihtiyaçlarına; giyim, ulaşım, ısınma, elektrik, su, barınma, telefon, İnternet, eğitim giderleri eklendiğinde asgari yoksulluk sınırında bir gelir gerekiyor.
YILDA 4 KEZ İKRAMİYE VERİLMELİ
Bayram ikramiyesi diye ödenen ödeme kaldırılmalı yerine yılda 4 kere ve asgari ücret düzeyinde ödeme, ikramiye olarak her emekliye ödenmelidir. Sağlığa erişim kolaylaştırılmalı ve katkı payları kaldırılmalıdır. Özel veya devlet hastanesi demeden, bütün hastanelerde her türlü muayene, tetkik ve tedavi ücretsiz olmalıdır. Emekliler için toplu sözleşmeli sendika yasası çıkarılmalıdır. Sendikalarımıza dokunulmamalıdır. Sendikalara açılan kapatma davaları geri çekilmeli ve her türlü keyfe keder uygulamalara son verilmelidir.”
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
İsmai̇l Ay - Emekliler Oy vermeyin yeterli
Siz gücünüzün farkında değilsiniz
Sadaka değil insanca maaş sizin hakkınız değilmi
Patron Sizsiniz Farkında mısınız ?
Vatandaş Emekli - Destekliyoruz
Vatandaş - 8 olsun
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.