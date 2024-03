“Emeklileri yılda 4 kere ikramiye ödenmeli”

Tüm Emekliler Sendikası Kocaeli Temsilciği, Belediye İş Hanı önünde basın açıklamasında bulundu. Açıklamaya CHP Kocaeli Milletvekili Harun Yıldızlı, Birleşik Emekliler Sendikası Kocaeli Temsilcisi İhsan Deniz, siyasi parti temsilcileri ve emekliler katıldı.

EMEKLİNİN NASIL EÇİNEBİLDİĞİNİ HESAPLAMAK MATEMATİK PROBLEMİ

Hüseyin Macit açlık sınırı 20 bin 834 lira, yoksulluk sınırının ise 60 bin 757 lira olduğunu belirterek, “Bu hayat pahalılığında, her üç emekliden ikisinin 10 bin lira aldığı biliniyor. Bu durumda emeklilerin nasıl geçinebildiğini hesaplamak, yüzyıllardır çözülemeyen matematik probleminden zordur. Denklem açıktır. 4 kişilik çekirdek ailenin sadece mutfak gideri açlık sınırıdır. Temel ihtiyaçlarına; giyim, ulaşım, ısınma, elektrik, su, barınma, telefon, İnternet, eğitim giderleri eklendiğinde asgari yoksulluk sınırında bir gelir gerekiyor.

YILDA 4 KEZ İKRAMİYE VERİLMELİ

Bayram ikramiyesi diye ödenen ödeme kaldırılmalı yerine yılda 4 kere ve asgari ücret düzeyinde ödeme, ikramiye olarak her emekliye ödenmelidir. Sağlığa erişim kolaylaştırılmalı ve katkı payları kaldırılmalıdır. Özel veya devlet hastanesi demeden, bütün hastanelerde her türlü muayene, tetkik ve tedavi ücretsiz olmalıdır. Emekliler için toplu sözleşmeli sendika yasası çıkarılmalıdır. Sendikalarımıza dokunulmamalıdır. Sendikalara açılan kapatma davaları geri çekilmeli ve her türlü keyfe keder uygulamalara son verilmelidir.”