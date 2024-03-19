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İl Ambulans Servisi Başhekimliğine Onur Karakayalı atandı

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Kocaeli İl Ambulans Servisi Başhekimlik Doç. Dr. Onur Karakayalı atandı. Karakayalı İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan’ın da katıldığı törende görevi Dr. Cihad Nazım Çaka’dan devralarak görevine resmen başladı.

Yavuz Solmaz
Yavuz Solmaz Tüm Haberleri
İl Ambulans Servisi Başhekimliğine Onur Karakayalı atandı mask
İl Ambulans Servisi Başhekimliğine Onur Karakayalı atandı
İl Ambulans Servisi Başhekimliğine Onur Karakayalı atandı
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 DEVİR TESLİM TÖRENİ YAPILDI

Kocaeli İl Ambulans Servisi Başhekimliği görevine atama gerçekleşti. Doç. Dr. Onur Karakayalı Kocaeli İl Ambulans Servisi başhekimi oldu. Karakayalı için Kocaeli İl Ambulans Servisi başhekimlik makamında devir teslim töreni düzenlendi. Düzenlenen törene Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, müdürlüğün başkan ve başkan yardımcıları ile sağlık yöneticileri katıldı.

 

KARAYALI YENİ GÖREVİNE BAŞLADI

Törende, görevi devreden Başhekim Dr. Cihad Nazım Çaka’ya, İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan tarafından çiçek ve plaket takdiminde bulundu.  Pehlevan, Çaka’nın ardından Başhekim Doç .Dr. Onur Karakayalı’ya başarılar dileyerek çiçek takdim etti. Konuşmaların ardından Başhekim Doç. Dr. Onur Karakayalı yeni görevine başladı.

 

DOÇ. DR. ONUR KARAKAYALI KİMDİR?

Doç. Dr. Onur Karakayalı, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu ve Ankara Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı'nda uzmanlık eğitimini tamamladı. Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev aldıktan sonra Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde akademisyen olarak çalıştı. 2024 mart ayından itibaren Kocaeli İl Ambulans Servisi'nde Başhekim olarak göreve başlayan Karakayalı'nın özel ilgi ve çalışma alanları arasında afet yönetimi bulunuyor. Sağlık Bakanlığı Hastane Afet Planı eğitmenliği ve KBRN Doğu Marmara koordinatörlüğü gibi önemli görevleri üstlenen Karakayalı, afet alanında ‘Afet Tıbbı Temel Uygulamalar’ konulu bir kitabın editörlüğünü de yapmaktadır. 

 

İl Ambulans Servisi Başhekimliğine Onur Karakayalı atandı
İl Ambulans Servisi Başhekimliğine Onur Karakayalı atandı

ONUR KARAKAYALI: Kocaeli İl Ambulans Servisi Başhekimliği görevine atanan Onur Karakayalı, İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan’ın da katılımı ile düzenlenen törenin ardından görevine resmen başladı.

İl Ambulans Servisi Başhekimliğine Onur Karakayalı atandı

CİHAD NAZIM ÇAKA: Kocaeli İl Ambulans Servisi Başhekimliği görevini yürüten Cihad Nazım Çaka görevi devretti. Çaka’ya yaptığı hizmetler sebebiyle İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan tarafından çiçek ve plaket takdim edildi.

# başkan, yeni, çalışma, Kocaeli, Ankara

19 Mar 2024 - 16:18 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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