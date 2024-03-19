10 yeni tramvay daha alındı: Alikahya Stadyum hattı 600 günde bitecek

2025’TE BİTECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Büyükşehir tarafından yapımına başlanan Alikahya Stadyum Tramvay projesinin inşaatını inceledi ve yeni alınan tramvay araçlarını hizmete aldı. Tramvay hattı inşaat alanında incelemede bulunan Büyükakın, tramvay hattının 2025 Temmuz ayında biteceğini söyledi. 3,8 kilometrelik yeni hattın 7 duraktan oluşacağını belirten Büyükakın, yeni hatla birlikte mevcut durakların da büyütüleceğini belirtti.

3.8 KİLOMETRE

Raylı Sistemler Daire Başkanı Fatih Gürler, hattın teknik bilgilerini verdi. Gürler, “3.8 kilometre uzunluğumda ve 7 istasyondan oluşuyor. Hattın bittiği noktada hattı Kartepe’ye uzatacak makaslar yapılacak. Hattı etaplar halinde yapacağız. İlk etabı 2024 yolunda, ikinci etabı ise 2025 yılında bitecek. Raylarımız ve elektrik kabloları geldi” dedi.

BAKANLIĞIN YAPTIKLARINI BİZ YAPTIK DEMİYORUZ

Alanda inceleme yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyüakın, “Toplam 3.8 kilometre daha raylı sisteme eklenecek. Biz vaat etmiyoruz yapıyoruz. Burada inşaat başlamış durumda. Biz çalışma yaparken aldatmanın içine girmiyoruz. Gerçek bir durum söz konusu. Kentin polemikleri bitmiyor. Kentin kaynaklarını doğru kullanıyoruz ama bu sefer de ne yapıyorsunuz diyorlar. Şehir Hastanesi tramvay hattı projelerini, kamulaştırmalarını biz yaptık ve bakanlık yolu yaptı. İlla muhalefet başarıyı gölgelemek midir? Burada yalan yok. Ulaştırma Bakanlığının yaptıklarını biz yaptık demiyoruz. İstanbul bunu yapıyor. Kadir Toptaş zamanında başlayan ve sadece 8 kilometresini yapıp en çok metro yapan belediye demiyoruz.

YAHYA KAPTAN İSTEMEDİ YAPMADIK

Muhalefet yapma anlayışının gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. 1999’lı yılların seçim vaatlerinde tramvay gelecek dendi. Biz başladığımızda yapamazsınız diyorlar. Bir metre raylı sistem mi yaptınız diyorlar. Mannesman’dan Kuruçeşme kadar tapılan hattı biz yaptık. Şehir Hastanesi tramvay hattı yapıldı. Bu hat Yahya Kaptan’dan gitmesini planlamıştık. Ancak insanlar günlerce eylem yaptılar ve istemediler. Madem istemiyorsunuz o zaman başka yerden geçireceğiz dedik ve bu hattı yaptık. Zorla insanların istemediği bir şeyi yapmıyoruz ama mümkün olmasaydı yine yapardık.

800 MİLYONLUK YATIRIM

600 günde bitecek. Ama hava koşulları ve yer altındaki sıkıntısı olursa elbette gecikmeler olabilir. 2025 yılının temmuz ayında hattı tamamlayacağız. Stadyum yolu da bir iki ay içinde tamamlanacak. Bu hat yaklaşık 800 milyonluk yatırım. Mevcut hatlarımızda çalışacak olan tramvay araçlarının alımı da devam ediyor. 10 yeni araç aldık ve bu gün iki tanesi teslim edildi. Bu tramvayların tanesi 70 milyon, 10 tanesi 700 milyon değerinde.

KAPASİTEYİ ARTIRACAĞIZ

Yeni alınan 10 tramvaydan gelen ikisini devreye törenle alan Büyükakın, “Alikahya Stadyum hattı projesi kapsamında mevcut durakların büyütülmesi gerekiyor. Bu çalışma yapıldıktan sonra yeni tramvaylar gerekiyordu. Biz de yeni tramvaylarımızın alımını yaptık. İnşaatta bir aksama olmazsa duraklar büyütülecek ve tramvayların kapasitesi 300’den 600’e çıkartılacak. Günde 70 bin yolcu taşıyor. Şu anda rekor değerler bunlar. En son 73 bin 800 yolcu taşınmıştı. Toplu taşımanın içindeki raylı sistemin payını artırmak istiyoruz. Şu anda yüzde 12 civarına geldik. Bu hattın bitmesi ile durakların büyütülmesi ile bu rakamlar daha da artacak. Gebze Metrosu’nun bitmesi ile yüzde 20’lere ulaşacağız” dedi.