Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
19 Mar 2024 - 16:27- Gündem G:

10 yeni tramvay daha alındı: Alikahya Stadyum hattı 600 günde bitecek

ABONE OL Google News Sayfamız

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 800 milyon lira değerindeki Alikahya Stadyum Tramvay Hattı Projesini inceleyerek, projenin 600 günde tamamlanacağını açıkladı. Mevcut hatlarda kullanılmak üzere alınan 700 milyon lira değerindeki 10 yeni tramvaydan 2’si törenle hizmete alındı.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
10 yeni tramvay daha alındı: Alikahya Stadyum hattı 600 günde bitecek mask
10 yeni tramvay daha alındı: Alikahya Stadyum hattı 600 günde bitecek
10 yeni tramvay daha alındı: Alikahya Stadyum hattı 600 günde bitecek
+6
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

2025’TE BİTECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Büyükşehir tarafından yapımına başlanan Alikahya Stadyum Tramvay projesinin inşaatını inceledi ve yeni alınan tramvay araçlarını hizmete aldı. Tramvay hattı inşaat alanında incelemede bulunan Büyükakın, tramvay hattının 2025 Temmuz ayında biteceğini söyledi. 3,8 kilometrelik yeni hattın 7 duraktan oluşacağını belirten Büyükakın, yeni hatla birlikte mevcut durakların da büyütüleceğini belirtti.

10 yeni tramvay daha alındı: Alikahya Stadyum hattı 600 günde bitecek

3.8 KİLOMETRE

Raylı Sistemler Daire Başkanı Fatih Gürler, hattın teknik bilgilerini verdi. Gürler, “3.8 kilometre uzunluğumda ve 7 istasyondan oluşuyor. Hattın bittiği noktada hattı Kartepe’ye uzatacak makaslar yapılacak. Hattı etaplar halinde yapacağız. İlk etabı 2024 yolunda, ikinci etabı ise 2025 yılında bitecek. Raylarımız ve elektrik kabloları geldi” dedi.

10 yeni tramvay daha alındı: Alikahya Stadyum hattı 600 günde bitecek

BAKANLIĞIN YAPTIKLARINI BİZ YAPTIK DEMİYORUZ

Alanda inceleme yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyüakın, “Toplam 3.8 kilometre daha raylı sisteme eklenecek. Biz vaat etmiyoruz yapıyoruz. Burada inşaat başlamış durumda. Biz çalışma yaparken aldatmanın içine girmiyoruz. Gerçek bir durum söz konusu. Kentin polemikleri bitmiyor. Kentin kaynaklarını doğru kullanıyoruz ama bu sefer de ne yapıyorsunuz diyorlar. Şehir Hastanesi tramvay hattı projelerini, kamulaştırmalarını biz yaptık ve bakanlık yolu yaptı. İlla muhalefet başarıyı gölgelemek midir? Burada yalan yok. Ulaştırma Bakanlığının yaptıklarını biz yaptık demiyoruz. İstanbul bunu yapıyor. Kadir Toptaş zamanında başlayan ve sadece 8 kilometresini yapıp en çok metro yapan belediye demiyoruz.

10 yeni tramvay daha alındı: Alikahya Stadyum hattı 600 günde bitecek

YAHYA KAPTAN İSTEMEDİ YAPMADIK

Muhalefet yapma anlayışının gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. 1999’lı yılların seçim vaatlerinde tramvay gelecek dendi. Biz başladığımızda yapamazsınız diyorlar. Bir metre raylı sistem mi yaptınız diyorlar. Mannesman’dan Kuruçeşme kadar tapılan hattı biz yaptık. Şehir Hastanesi tramvay hattı yapıldı. Bu hat Yahya Kaptan’dan gitmesini planlamıştık. Ancak insanlar günlerce eylem yaptılar ve istemediler. Madem istemiyorsunuz o zaman başka yerden geçireceğiz dedik ve bu hattı yaptık. Zorla insanların istemediği bir şeyi yapmıyoruz ama mümkün olmasaydı yine yapardık.

10 yeni tramvay daha alındı: Alikahya Stadyum hattı 600 günde bitecek

800 MİLYONLUK YATIRIM

600 günde bitecek. Ama hava koşulları ve yer altındaki sıkıntısı olursa elbette gecikmeler olabilir. 2025 yılının temmuz ayında hattı tamamlayacağız. Stadyum yolu da bir iki ay içinde tamamlanacak. Bu hat yaklaşık 800 milyonluk yatırım. Mevcut hatlarımızda çalışacak olan tramvay araçlarının alımı da devam ediyor. 10 yeni araç aldık ve bu gün iki tanesi teslim edildi. Bu tramvayların tanesi 70 milyon, 10 tanesi 700 milyon değerinde.

10 yeni tramvay daha alındı: Alikahya Stadyum hattı 600 günde bitecek

KAPASİTEYİ ARTIRACAĞIZ

Yeni alınan 10 tramvaydan gelen ikisini devreye törenle alan Büyükakın, “Alikahya Stadyum hattı projesi kapsamında mevcut durakların büyütülmesi gerekiyor. Bu çalışma yapıldıktan sonra yeni tramvaylar gerekiyordu. Biz de yeni tramvaylarımızın alımını yaptık. İnşaatta bir aksama olmazsa duraklar büyütülecek ve tramvayların kapasitesi 300’den 600’e çıkartılacak. Günde 70 bin yolcu taşıyor. Şu anda rekor değerler bunlar. En son 73 bin 800 yolcu taşınmıştı. Toplu taşımanın içindeki raylı sistemin payını artırmak istiyoruz. Şu anda yüzde 12 civarına geldik. Bu hattın bitmesi ile durakların büyütülmesi ile bu rakamlar daha da artacak. Gebze Metrosu’nun bitmesi ile yüzde 20’lere ulaşacağız” dedi.

10 yeni tramvay daha alındı: Alikahya Stadyum hattı 600 günde bitecek
10 yeni tramvay daha alındı: Alikahya Stadyum hattı 600 günde bitecek

# yeni, Gebze, çalışma, Kocaeli, seçim, tahir büyükakın, Büyükşehir, İstanbul

19 Mar 2024 - 16:27 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.262.150 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

3000 Yıldır.... - Yahya kaptana çivi çakmayın 1 çivi bile...

Yahya kapana bir çivi çakmayan chp ye oy vermek.

Zihniyet kör...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Mart 18:32
01

Mücahit Erbakan - Ağaç eylemi yapan Yahya kaptan halkının derdi gerçekten ağaç olsaydı daha önce Kavaklık olan Yahya kaptan konutlarında ikamet etmezlerdi. Klasik CHP zihniyeti istemezük

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Mart 17:59
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

MOBİLYA USTALARI ARANIYOR

Deneyimli ve titiz çalışabilecek, MOBİLYA USTALARI aranıyor. Tel: 0532 671 81 36.

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

SAYLOG LOJİSTİK bünyesinde değerlendirilmek üzere, İzmit/Kocaeli/Kartepe/Gebze bölgesi oturumlu KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ aranmaktadır. İlgili kişi:...

ÇELİKAN MÜHENDİSLİK ELEMAN ARIYOR

Kartepe Sanayi sitesindeki Çelikan Mühendislik firmamıza İMALAT-KAYNAK USTASI VE YARDIMCI alınacaktır. Tel:0535 353 30 82

USTA VE ELEMANLAR ARANIYOR

Firmamızda çalıştırılmak üzere ahşap ve mobilya işlerinden anlayan USTA VE ELEMANLAR alınacaktır. Maaş + Ssk + Yemek +Ulaşım İrtibat: Recep Kılıç -...

BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

KOCAELİ / KARTEPE şubemizde çalışmak üzere YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK BEDEN İŞÇİSİ personel arıyoruz. TEL: 0 534 274 06 48

PANSİYONDA ÇALIŞACAK PERSONEL ARANIYOR

İzmit'te bulunan pansiyonumuzda çalışacak aşağıdaki niteliklerde elemanlar alınacaktır. *18-30 yaş VASIFSIZ İŞÇİ *Yeni emekli olmuş 30-60 yaş arası...

BAŞOLSAN MAKİNA ELEMANLAR ARIYOR

Fabrikamızda çalıştırılmak üzere, askerliğini yapmış, *MANUEL TORNA OPERATÖRÜ, *CNC TORNA OPERATÖRÜ ve *SOLİD CAD CAM ELEMANLARI alınacaktır. BA...

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

ORKA DONATIM ELEMANLAR ARIYOR

Orka Donatım firmasında Tersanede çalışacak *KAYNAKÇI, *MONTAJCI, *YARDIMCI VE VASIFSIZ ELEMAN alınacaktır. Tel: 0536 618 52 10 - 0544 963 75 26...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Çayırova Gençlik Merkezi’nin kurdelesi kesildi mask
Çayırova Gençlik Merkezi’nin kurdelesi kesildi
İl Ambulans Servisi Başhekimliğine Onur Karakayalı atandı mask
İl Ambulans Servisi Başhekimliğine Onur Karakayalı atandı
Çolakoğlu Metalurji, 23 Nisan bilgi yarışması düzenliyor mask
Çolakoğlu Metalurji, 23 Nisan bilgi yarışması düzenliyor
Başkan Büyükakın’dan sağlık çalışanlarına; “Allah sizleri başımızdan eksik etmesin” mask
Başkan Büyükakın’dan sağlık çalışanlarına; “Allah sizleri başımızdan eksik etmesin”
Kocaman: "Ramazan paylaştıkça güzelleşiyor" mask
Kocaman: "Ramazan paylaştıkça güzelleşiyor"
Gölcük’te Ramazan akşamları coşkusu köylerde de sürüyor mask
Gölcük’te Ramazan akşamları coşkusu köylerde de sürüyor

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL