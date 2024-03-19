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19 Mar 2024 - 16:28- Spor G:

Ramil Milli takıma çağrıldı

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Kocaelispor’un Azerbaycanlı hücum oyuncusu Ramil Şeydayev Milli takıma davet edildi

Gökhan Beşiktaş
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Ramil Milli takıma çağrıldı
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Temsilcimizin devre arasında büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak istenen verimi henüz alamadığı Ramil Şeydayev Azerbaycan Milli Takımı’nın oynayacağı hazırlık maçları için aday kadroya çağrıldı. Kocaelispor Kulübü sosyal medya hesaplarından Şeydayev’in davet edildiğini duyurdu.

Ramil Milli takıma çağrıldı

# kocaelispor, sosyal

19 Mar 2024 - 16:28 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Gökhan Beşiktaş

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Obhm4141 - Kocaelispor tarihin en pahalı oyuncusu

Ertuğrul hoca seydayev gelir gelmez ilk 11 de oynattı

Bu hoca onuda göremiyor

Takımın en klas ayağı

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Mart 17:48
01

Basiskele41 - Buradan kaçmak için milli takımı kullanmasın canlı olarak seyrettim fakat oynadığı oyuna bir anlam veremedim ışık da göremedim

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 19 Mart 17:35

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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