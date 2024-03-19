Ramil Milli takıma çağrıldı

KATKI SAĞLAMAYADI
Temsilcimizin devre arasında büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak istenen verimi henüz alamadığı Ramil Şeydayev Azerbaycan Milli Takımı’nın oynayacağı hazırlık maçları için aday kadroya çağrıldı. Kocaelispor Kulübü sosyal medya hesaplarından Şeydayev’in davet edildiğini duyurdu.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Obhm4141 - Kocaelispor tarihin en pahalı oyuncusu
Ertuğrul hoca seydayev gelir gelmez ilk 11 de oynattı
Bu hoca onuda göremiyor
Takımın en klas ayağı
Basiskele41 - Buradan kaçmak için milli takımı kullanmasın canlı olarak seyrettim fakat oynadığı oyuna bir anlam veremedim ışık da göremedim
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.